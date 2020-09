Janhvi Kapoor फिल्म ‘द कारगिल गर्ल’ के प्रसारण पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, लगा था भारतीय वायु सेना के अपमान का आरोप

नई दिल्ली। जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर 'गुंजन सक्सेना- द कार्गिल गर्ल' (Gunjan Saxena: The Kargil Girl) का दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार था। लेकिन इसके रिलीज होने के बाद से इस फिल्म के ऑनलाइन प्रसारण को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म गुंजन सक्सेना के प्रसारण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। बताया जाता है कि फिल्म 'गुंजन सक्सेना' को लेकर केंद्र ने कहा था कि यह फिल्म इंडियन एयरफोर्स की छवि को गलत तरीके से दिखा रहा है जिससे एयरफोर्स की इमेज को गहरा धक्का लगा है। इस तरह के आरोप को लगाते हुए केंद्र ने फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर हाइकोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' के निर्माता निर्देशक को बड़ी राहत दी है।

Delhi High Court asks Dharma Productions and others to file reply on the Centre's plea and lists the matter for September 18. https://t.co/l9MvkAgA5O