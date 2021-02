पर्पल लहंगे में Hina Khan ने लूटी महफिल, इंडियन आउटफिट में देखकर लोगों ने Madhuri Dixit से किया कंपेयर

नई दिल्ली | टीवी की बहू सीधी-साधी बहू के अवतार से बाहर निकलकर हिना खान (Hina Khan) का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। हिना ने ना सिर्फ बॉलीवुड में एंट्री की बल्कि अपनी फिटनेस और क्लासी लुक्स से इंटरनेट पर तहलका भी मचाया है। हिना के फोटोशूट्स (Hina Khan photoshoot) आए दिन वायरल होते रहते हैं। वैसे तो ज्यादातर हिना वेस्टर्न लुक में ही बोल्ड पोज देती हुई नजर आती हैं। लेकिन हाल ही में वो इंडियन अवतार में नजर आईं जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इंडियन लुक (Hina Khan Indian outfit) में अक्षरा बनकर हिना पहले ही कई सालों तक दर्शको का दिल जीतती रही हैं। अब काफी लंबे वक्त बाद हिना ने इंडियन आउटफिट पहना जिसमें वो कमाल की खूबसूरत लग रही हैं।

पर्पल कलर के लहंगे चोली में हिना खान कहर ढा रही हैं। यहां तक कि लोग उन्हें माधुरी दीक्षित से भी कम्पेयर करने लगे हैं। हिना ने अपने इंस्टाग्राम पर पर्पल कलर के लहंगे चोली में ढेरो फोटोज शेयर की हैं।

हर एक पोज में गजब की ब्यूटीफुल लग रही हैं। हिना का ये ग्लैमरस अंदाज फैंस को खबू पसंद आया है। हिना ने लहंगे के साथ हैवी जूलरी और मेकअप लगाया है। इसके साथ उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है। हिना का हर एक पोज फैंस को घायल कर रहा है और वो इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं।

Hey @eyehinakhan your purple lahenga will give you major #MadhuriDixit Vibes this picture

Soooooo beautiful and gergious#hinakhan #sherkhan 🔥🔥🔥💓#MadhuriDixit 💓💓💓💓🙏🙏🙏 pic.twitter.com/eMnRbPFzU1