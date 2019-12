अवॉर्ड कार्यक्रम के दौरान मलाइका अरोड़ा के साथ हुई ऐसी शरारत, हो गई पानी पानी,वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) का प्यार आज के समय में ज्यादा सुर्खियों में देखा जा रहा है। और दोनों ने अनपे इस रिश्ते को खुलेतौर पर स्वीकार भी कर लिया है। और दोनों के बीच की कैमेस्ट्री इस अवार्ड समारोह में भी देखने को मिली। जिसमें लोगों ने जहां मलाइका की टांग खींची तो मलाइका ने भी अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की टांग खींचने में कोई कसर नही छोड़ी।

अभी हाल ही में मलाइका अरोड़ा को फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवॉर्ड कार्यक्रम में 'डीवा ऑफ द ईयर ' का खिताब मिला है। वैसे भी इस अवॉर्ड का मिलना अपने आप में ही खास है लेकिन इस बार देखने को मिला कुछ अनोखा।

Diva of the year! #MalaikaArora said @arjunk26 is a bigger diva than her. #GlamourAndStyleAwards pic.twitter.com/XHkL2v2WLk