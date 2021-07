ऋतिक रोशन ने तस्वीर शेयर कर कियारा अडवाणी से पूछा ऐसा सवाल, फैंस का चकराया सिर

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर काफी कम एक्टिव रहते हैं। वो अपने काम से जुड़ी ही तस्वीरें और वीडियोज फैंस संग शेयर करते हैं। यहां तक की ऋतिक रोशन बेहद ही कम दूसरे सेलेब्स की पोस्ट पर कमेंट करते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन की एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कुछ समय पहले ऋतिक रोशन ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसके कैप्शन ने लोगों का सिर घुमा दिया है। चलिए आपको बतातें हैं ऋतिक रोशन की पोस्ट के बारें में।

Not enough, but now it’s better 😉 What do you think @TheDeverakonda ? https://t.co/aFMc1fL8CQ pic.twitter.com/chDdi4LRHs