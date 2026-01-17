17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को भेजा था कानूनी नोटिस… 10 साल बाद ‘ड्रामा क्वीन’ का चौंकाने वाला पोस्ट आया सामने

Kangana Ranaut Controversy: ‘कामयाबी जहर बन गई और जिंदगी नरक बन गई…’ कुछ ऐसा ही बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कंगना रनौत ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 17, 2026

Hrithik Roshan-Kangana Ranaut controversy

ऋतिक रोशन-कंगना रनौत लीगल नोटिस विवाद (इमेज सोर्स: वायरल एक्स)

Kangana Ranaut Shocking Post: सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो करते हुए कंगना रनौत ने 2016 की उन कड़वी यादों को साझा किया है, जब उनके और ऋतिक रोशन के बीच कानूनी नोटिसों की लंबी जंग चली थी। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने नए पोस्ट में कंगना ने उस दौर को याद करते हुए लिखा कि कैसे कामयाबी जहर बन गई थी और जिंदगी नरक जैसी लगने लगी थी। मीडिया ट्रायल से लेकर निजी संघर्षों तक, 2016 उनके करियर और निजी जीवन पर गहरी छाप छोड़ गया और 10 साल बाद उनका यह चौंकाने वाला पोस्ट फिर सुर्खियों में है।

मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी, लेकिन…

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा- “अचानक सब लोग 2016 को क्यों मिस कर रहे हैं? यह मेरे करियर का एक जरूरी पड़ाव था, क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई, लेकिन फिर 2016 के जनवरी में मेरे एक कलीग ने मुझे वह विवादित लीगल नोटिस भेजा, जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया और इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स में बांट दिया। सफलता जहर बन गई और जिंदगी नरक बन गई। लोगों ने पक्ष लिए और कई और कितनी लड़ाइयां हुईं।

अगर दस साल पहले मुझे पता होता कि 2026 में मैं अपने सभी मील्स में कार्ब्स खाउंगी, बहुत हसूंगीं और 2016 का सारा ड्रामा कुछ सालों बाद किसी के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, तो सच कहूं तो मैं उस समय इतनी दुखी नहीं होती। भगवान का शुक्र है कि यह 2016 नहीं है और हम 2026 में हैं।

कंगना को मिला था प्यार में धोखा

बता दें साल 2016 कंगना के लिए सचमुच एक दर्दनाक याद बन गया था। इसी साल उन्होंने खुलकर बताया कि उनका और ऋतिक रोशन का रिश्ता कैसा था और कैसे? उनके मुताबिक, एक बड़े फिल्ममेकर के बेटे ने उन्हें धोखा दिया। कंगना ने तो ऋतिक को अपना ‘पूर्व पागल प्रेमी’ तक कह दिया था।

इसके बाद ऋतिक ने तुरंत कानूनी कदम उठाते हुए कंगना को नोटिस भेजा और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की। लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका… दोनों के बीच नोटिस पर नोटिस चलता रहा और विवाद और ज्यादा उलझता गया। कंगना ने तो ऋतिक और उनके पिता पर जान से मारने की धमकी देने तक के आरोप लगाए। आखिरकार समय बीतने के साथ यह पूरा मामला शांत हो गया, लेकिन 2016 की यह कड़वी कहानी आज भी सुर्खियों में लौट आती है।

ये भी पढ़ें

ढाई करोड़ की चमचमाती Tesla Cybertruck में दिखे संजय दत्त, Video इंटरनेट पर वायरल
बॉलीवुड
sanjay dutt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

ऋतिक रोशन

कंगना रनौत

Published on:

17 Jan 2026 02:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को भेजा था कानूनी नोटिस… 10 साल बाद ‘ड्रामा क्वीन’ का चौंकाने वाला पोस्ट आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म ‘जिस्म’ को लेकर पूजा भट्ट ने किया पोस्ट, जॉन अब्राहम की शेयर की ऐसी फोटो, हो गई वायरल

jism completed 23 years Pooja Bhatt Shares John Abraham Shirtless Photo
बॉलीवुड

मैंने बदला ले लिया… अफेयर और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पारुल गुलाटी आई करण औजला के सपोर्ट में

Karan Aujla Controversy
बॉलीवुड

गैंग्स्टर्स के निशाने पर सिंगर्स! एपी ढिल्लों से हनी सिंह तक, बी प्राक से पहले इन गायकों को भी मिली जान से मारने की धमकी

Singers Getting Death Threats
बॉलीवुड

प्रिया सचदेव ने मांगे तलाक के पेपर तो करिश्मा कपूर का चढ़ा पारा, संजय कपूर की पत्नी को दिया ये जवाब

Karisma Kapoor lashes out after Priya Sachdev plea Divorce Papers show with sunjay kapur
बॉलीवुड

एक किसिंग सीन पर झेला हिन्दू संगठनों का विरोध, फिर भी ब्लॉकबस्टर रही ये फिल्म

Madhuri Dixit Dil Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.