ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को भेजा था कानूनी नोटिस… 10 साल बाद ‘ड्रामा क्वीन’ का चौंकाने वाला पोस्ट आया सामने

Kangana Ranaut Shocking Post: सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो करते हुए कंगना रनौत ने 2016 की उन कड़वी यादों को साझा किया है, जब उनके और ऋतिक रोशन के बीच कानूनी नोटिसों की लंबी जंग चली थी। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने नए पोस्ट में कंगना ने उस दौर को याद करते हुए लिखा कि कैसे कामयाबी जहर बन गई थी और जिंदगी नरक जैसी लगने लगी थी। मीडिया ट्रायल से लेकर निजी संघर्षों तक, 2016 उनके करियर और निजी जीवन पर गहरी छाप छोड़ गया और 10 साल बाद उनका यह चौंकाने वाला पोस्ट फिर सुर्खियों में है।