ऋतिक ने कॅालेज के छात्रों- पुलिस के बीच हुई हिंसा को लेकर किया ऐसा ट्वीट, लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- आखिर कहना क्या चाहते हो

जामिया मीलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्‍टूडेंट्स व पुलिस के बीच हुई हिंसा को लेकर लगातार बॅालीवुड इंडस्ट्री की हस्तियां रिएक्ट कर रही हैं। इसी बीच एक्टर ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी। लेकिन उनका रिएक्शन उन्हीं पर भारी पड़ गया।

As a parent and a citizen of india , I am deeply saddened by the unrest across various educational institutions of our country. I hope and pray for peace to return as soon as possible. Great teachers learn from their students. I salute the worlds youngest democracy.