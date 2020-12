रितिक रोशन ने परिवार के साथ देखी वंडर वुमन 1984, बोले मेरी सपनों की दुनिया.....

बॉलीवुड अभिनेता रितिक रोशन अपनी पहली पत्नी सुजैन खान और दोनों बच्चों के साथ फिल्म वंडर वुमन 1984 देखने गए। यह हॉलीवुड फिल्म को देखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है।

रितिक रोशन ने सोशल मीडिया पर दो फोटो शेयर की है। जिसमें वे एक में अपने परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखने का आनंद ले रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में स्क्रीन नजर आ रही है। इन फोटोज में ऋतिक ने कैप्शन में लिखा, "घर वहां होता है जहां दिन होता है। मेरे सपनों की दुनिया। सिनेमा लौट आया है इसलिए मैं भी।अब मैं अपने दूसरे सुपर हीरो मास्क पहनकर वंडर वुमन 1984 देख रहा हूं। फिल्म वंडर वुमन 1984 को देखने के लिए रितिक और उनके परिवार के अलावा सिनेमाघर में और भी कुछ लोग मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार हॉलीवुड फिल्म वंडर वूमन 1984 को रिलीज करने के लिए कई बार तारीखें बदली गई। इस फिल्म में गल गेडोट, क्रिसटन बिग, पेट्रोल पास्कल आदि कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए। यह फिल्म पीती जेनकिंस द्वारा निर्देशित की गई है

Home is where the heart is,

My wonderland#CinemasAreBack & so am I! Now watching #WonderWoman84 in my other super hero mask. Good job @INOXmovies @rsjyala for empowering us with a safe movie watching experience. pic.twitter.com/3t7n4XIzwO