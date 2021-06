'हम दिल दे चुके सनम' को हुए पूरे 22 साल, इसी फिल्म से शुरू हुई थी सलमान-ऐश्वर्या की लव स्टोरी

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म 'हम दिल दे चुके हैं सनम' को आज पूरे 22 साल हो गए हैं। ये फिल्म 18 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में एक्टर सलमान खान, अजय देवगन और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में नज़र आई थीं। इस फिल्म की कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में ऐश्वर्या और सलमान की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म के 22 साल होने पर देखें फिल्म से जुड़ी कुछ अनदेखी तस्वीरें।

We experienced a gamut of emotions then and we're experiencing a gamut of emotions now as we open our treasure chest ♥️#22YearsOfHumDilDeChukeSanam @ajaydevgn #AishwaryaRaiBachchan @BeingSalmanKhan #SanjayLeelaBhansali pic.twitter.com/AMOeScjss4 — BhansaliProductions (@bhansali_produc) June 18, 2021

'हम दिल दे चुके सनम' से जुड़ी कुछ अनदेखी तस्वीरें

सोशल मीडिया पर भंसाली प्रोडक्शंस ने फिल्म से जुड़ी कुछ BTS तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें संजय लीला भंसाली अजय देवगन, सलमान खान और ऐश्वर्या संग नज़र आ रहे हैं। फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रीमियर किया गया था। आपको बता दें फिल्म हम दिल दे चुके सनम को साल 2009 में बंगाली भाषा में भी बनाया गया था। जिसका नाम नील अक्षर चांदनी रखा गया था।

Celebrating 22 Years of living and loving Vanraj, Nandini & Sameer's testimony of love. pic.twitter.com/7IaszdJT3x — BhansaliProductions (@bhansali_produc) June 18, 2021

बॉक्स ऑफिस पर किया था कमाल

'हम दिल दे चुके सनम' उस जमाने की सुपरहिट फिल्मों में से एक हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रिलीज़ होते ही धमाल मचा दिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 51.4 करोड़ का बिजनेस किया था। जबकि फिल्म को संजय लीला भंसाली ने 16 करोड़ रुपए में बनाया था। यही नहीं विदेशों में भी फिल्म में 8.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

फिल्म ने मचाई अवॉर्ड फंक्शन में भी धूम

बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं हम दिल दे चुके सनम ने अवॉर्ड फंक्शन में भी अपनी धूम मचाई। फिल्म को 45वें फिल्मफेर अवॉर्ड्स में करीबन 17 नॉमिनेशन मिले थे। जिसमें से 7 अवॉर्ड फिल्म ने अपने नाम किए।

'हम दिल दे चुके सनम' से चढ़ा था सलमान-ऐश का प्यार परवान

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार की शुरूआत भी फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' से हुई। उस वक्त के सलमान और ऐश्वर्या बॉलीवुड के बेस्ट कपल मानें जाते थे। काफी समय तक सलमान और ऐश रिलेशनशिप में रहे लेकिन कुछ समय बाद दोंनो के बीच बहु तनाव बढ़ गया। ऐश और सलमान के बीच जितना प्यार था। उतनी ही गंदी तरह से दोनों का ब्रेकअप हुआ। यही नहीं साल 2002 में ऐश ने सलमान पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। जबकि सलमान ने आरोपों को गलत बताया था।

22 years of Hum Dil De Chuke Sanam; Salman, Sanjay, Ash & I knew we were making a super-sensitive film. Didn’t think though that it would create history. Humbled🙏🙏#22YearsOfHumDilDeChukeSanam #AishwaryaRaiBachchan @BeingSalmanKhan #SanjayLeelaBhansali @bhansali_produc pic.twitter.com/nyT2duIONw — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 18, 2021

अजय देवगन ने भी शेयर की तस्वीरें

फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के 22 साल पूरे होने पर एक्टर अजय देवगन ने भी कुछ BTS फोटोज शेयर की हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए अजय ने कैप्शन में लिखा है कि सलमान, संजय, ऐश और मैं ये जानते थे कि कि हम सुपर सेंसिटिव फिल्म बना रहे हैं। तब हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम इतिहास रच रहे हैं। अजय ने बताया कि आज वो इस मौके पर विनम्र महसूस कर रहे हैं।