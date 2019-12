पीएम मोदी पर भड़के हुमा कुरैशी और अनुराग कश्यप, बोलीं- कुल्हाड़ी लेकर काटना क्यों...

नई दिल्ली | देश में नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा दिल्ली में भी ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। छात्र जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और हुमा कुरैशी जैसे बॉलीवुड एक्टर्स ने पीएम का ये ट्वीट कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को घेरने की कोशिश है। हुमा ने चौंकाने वाली बात बोली है।

This is the time to maintain peace, unity and brotherhood. It is my appeal to everyone to stay away from any sort of rumour mongering and falsehoods.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश के हालात को देखते हुए ट्वीट कर अपील की थी। उन्होंने लिखा- ये शांति, एकता और भाईचारा बनाए रखने का समय है. सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह और झूठ से दूर रहें। इसपर हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने लिखा (Tweet) - आप कुल्हाड़ी लेकर इन छात्रों को काटना क्यों नहीं शुरू करते हैं? आपका जमीर बचा है या मर चुका है? ज़ाहिर है कि हुमा ने ये ट्वीट पुलिस पर तंज कसते हुए किया है। इसके अलावा बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) वैसे तो ट्विटर (Tweet) से कुछ समय से दूरी थे लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने वापसी कर ली है। अनुराग अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट पर लिखा- ये वीडियो देखिए.. इसमें कोई भी छात्र हिंसा नहीं कर रहा है बल्कि लोकल नेता कर रहे हैं.. कृपया अपने आईटी सेल को कंट्रोल करें। आपकी सरकार है और आपके पास पावर है कि सच की पड़ताल करें।

This is unreal. We are a secular democracy. This violence that the police have shown in dealing with the students is terrible. Citizens have the right to peacefully protest. @narendramodi @AmitShah Or that is not an option anymore ??