रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद Huma Qureshi ने लोगों से माफी मांगने की रखी मांग, कहा- शर्म करो

नई दिल्ली | ड्रग मामले (Drug Case) में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को बुधवार को जमानत मिल गई जिसके बाद बॉलीवुड में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। रिया के बाहर आने के बाद कई सेलेब्स सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के समर्थन बोलने वाले लोगों पर तंज कस रहे हैं। तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेसेस रिया को निर्दोष बता रहे हैं और उन्हें परेशान किए जाने पर दुख जता रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने भी रिया चक्रवर्ती के बाहर आने पर खुशी जताई है लेकिन कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने रिया को बदनाम करने के लिए माफी की मांग की है।

रिया चक्रवर्ती 28 दिनों तक जेल में बंद रही हैं। एनसीबी (NCB) को उनके घर से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी जिसके बाद रिया को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उनसे सुशांत और ड्रग्स को लेकर कई सवाल पूछे गए। जिसमें रिया ने कई लोगों के नाम भी बताए और सुशांत को पहले से ड्रग का एडिक्ट बताया। अब जब रिया जेल से बाहर आ गईं हैं तो उन्हें लेकर बॉलीवुड सेलेब्स उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हुमा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Huma Qureshi tweet) करते हुए कहा- सभी को रिया से माफी मांगनी चाहिए। और उन लोगों की जांच जरूर होनी चाहिए जिन्होंने मौत की थ्यौरी वाला षड्यंत्र किया। आप लोगों को एक लड़की और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद करने के लिए शर्म आनी चाहिए। जो आपने अपने एजेंडे के लिए किया।

Everyone owes #RheaChakraborty an apology .. And there must be an investigation into people who started these murder conspiracy theories .. Shame on you for destroying a girl and her family’s life for your agendas @Tweet2Rhea