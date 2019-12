हैदराबाद एनकाउंटर: बॉलीवुड से आए रिएक्शन, इन स्टार्स ने कहा-न्याय हुआ तो कुछ बड़े स्टार्स ने उठाए ये सवाल

हैदराबाद में पिछले दिनों हुए एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में आम जनता सहित फिल्म इंडस्ट्री ने भी रोष जताते हुए दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। शुक्रवार तड़के हैदराबाद पुलिस चारों आरोपियों को जांच—पड़ताल के लिए घटनास्थल पर लेकर गई थी। इस दौरान चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। इस घटना पर बॉलीवुड, टॉलीवुड और टीवी स्टार्स भी ट्वीट कर इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। मिली—जुली प्रतिक्रियाएं देते हुए कोई पुलिस का समर्थन कर रहा है तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बॉलीवड फिल्मों में भी पुलिस एनकाउंटर दिखाया गया है। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, जिनमें पुलिस आरोपियों का एनकाउंटर कर देती हैं। इनमें से कई फिल्मों की कहानियां महिला हिंसा पर आधारित थीं।

बॉलीवुड एक्टर्स के रिएक्शन

अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा— चारों बलात्कारियों को एनकाउंटर में मार गिराने के लिए मुबारक हो। लोगों ने ऐसा घिनौना अपराध करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक सजा चाही थी। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर तेलंगाना पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने लिखा,'ब्रावो तेलंगाना पुलिस, मेरी बधाइयां।' सिंगर से राजनेता बने बाबुल सुप्रियो ने एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों को नरभक्षी बताते हुए लिखा कि मानवाधिकार इंसानों के लिए होते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं। रजा मुराद ने मंजर भोपाली की शायरी कहकर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, ‘सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोग करम करेंगे, हमारी नीयत है तुम्हारी जैसी जो तुम करोगे वो हम करेंगे।’

वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। फिल्मकार अनुभव सिन्हा ने अशोक पंडित के एकाउंटर के सपोर्ट में किए गए ट्वीट को शेयर करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा—नहीं, सवाल तो खैर बिल्कुल पूछने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।' बिग बॉस के कंटेस्टेंट तेहसीन पूनावाला ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं अभिनेता रणवीर शौरी ने लिखा,‘न्याय प्रणाली का विकृत होना समाज में विकृतियों से निपटने का जवाब नहीं हो सकता है। न्याय प्रणाली को ठीक करना है।’

Perversion of the justice system cannot be the answer to dealing with perverts in society. Fixing the justice system is. 🙏🏽