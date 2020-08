Sushant Singh Rajput Case में उठने लगी है आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, #ArrestSSRKillers ट्विटर हुआ ट्रेंड

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस ( Sushant Singh Rajput Case) को जब से सीबीआई ( CBI Investigate Sushant Case ) को सौंपा गया है। तब से एक के बाद एक कई नई बातें सामने आ रहें हैं। लोग पुराने लेकिन बातें नई। ऐसे में सीबीआई का शिंकाजा भी लोगों पर कसता जा रहा है। पूरे ही केस में खास बात अब यह है कि जहां पहले सुशांत के सुसाइड ( Sushant Suicide ) को लेकर इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। वहीं अब सीबीआई भी मर्डर ( CBI Investigate Sushant Death Murder Angel ) के नजरिए से खोजबीन में जुट गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सुशांत को हत्यायों को लेकर गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। शनिवार को ट्विटर पर #ArrestSSRKillers ट्रेंड करने लगा।

The director of AIIMS demanded for SSR's PM report , VISCERA REPORT and original photographs of his

AUTOPSY

A PANEL of doctor of AIIMS will reexamine all d report to find d ACTUAL CAUSE of DEATH#ArrestSSRKillers