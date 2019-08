स्वतंत्रता दिवस ( independence day 2019 )पर हर किसी भारतीय के मन में एक अलग सा जोश होता है। ऐसे में अगर इस मौके पर कोई देशभक्ति ( independence day ) पर आधारित फिल्म रिलीज हो जाए फिर तो क्या ही कहना। क्या आप जानते बॅालीवुड सिनेमा में ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई हैं जिसे इस मौके पर रिलीज किया गया और फिल्म की कमाई छप्पड़ फाड़कर हुई है। तो आज हम उन्हीं कुछ फिल्मों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये लिस्ट

वंस अपोन अ टाइम इन मुंबई ( once upon a time in mumbai )

वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ की कहानी हाजी मस्तान और दाउद इब्राहिम से प्रेरित थी। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया था। फिल्म 15 अगस्त, 2013 में रिलीज हुई थी। दरअसल, निर्देशक ने एक ऐसी फिल्म बनाने की सोची जो 70 के दशक जैसी लगे। फिल्म में एक्टर अजय देवगन ( ajay devgn ) , इमरान हाशमी ( emraan hashmi ) , प्राची देसाई ( prachi desai ) , कंगना रनौट ( kangana ranaut ) , गौहर खान ( gauhar khan ) और रणदीप हुड्डा ( Randeep Hooda ) मुख्य किरदार में थे। फिल्म ने इस दौरान कुल 94 करोड़ की कमाई की थी।

रुस्तम ( rustom )

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'रुस्तम' नौसेना अधिकारी केएम नानावटी के वास्तविक जीवन में घटी घटना से प्रेरित थी। ये कहानी है एक ऐसे नौसेना अधिकारी की व्यक्ति की जो अपने दो बेटों, एक बेटी और खूबसूरत पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। नौसेना में होने के कारण घर से ज्यादातर समय वह बाहर रहता है और उसे पता नहीं है कि उसकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है। उसकी पत्नी का अफेयर किसी और शख्स के साथ होता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि अक्षय अपनी पत्नी के प्रेमी का खून कर देता है। अब ऐसे में उसने जानबूझकर उसे मारा होता है या गलती से, इस केस पर आधारित होती है फिल्म की कहानी। मूवी में अक्षय की पत्नी का किरदार इलियाना डिक्रूज ( ileana d cruz ) निभाती हैं। 12 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म 2016 की सबसे हिट फिल्मों में से एक साबित हुई थी। फिल्म ने मात्र 11 दिनों में कुल 110. 77 करोड़ की कमाई की थी।

एक था टाइगर ( ek tha tiger )

सलमान खान ( salman khan ) की वन ऑफ द हिट्स में से एक...एक था टाइगर भी है। यह फिल्म 15 अगस्त 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान के अपोजिट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ( katrina kaif ) ने मुख्य किरदार अदा किया था। इस फिल्म का निर्देशन और सह लेखन कबीर खान ने किया था वहीं इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में सलमान और कैटरीना के अलावा रणवीर शोरे, गिरीश कार्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। पहले दिन 30.61 करोड़ की कमाई की थी वहीं पहले हफ्ते कुल 128 करोड़ कमाए थे। भारत में फिल्म ने कुल 251.15 करोड़ की कमाई की थी। वहीं मूवी का कुल बॅाक्स ऑफिस कलेक्शन 308.32 करोड़ था।

टॉयलेट- एक प्रेम कथा ( toilet ek prem katha )

श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म टॉयलेट- एक प्रेम कथा मथुरा के निकट दो गांवों की कहानी है। यह एक हास्य-व्यंग्य फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालती है और खुले में शौच की परंपरा के खिलाफ लड़ाई दर्शाती है। फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ( bhumi pednekar ) ने मुख्य किरदार अदा किया है। यह फिल्म 11 अगस्त 2017 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॅाक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 275.12 करोड़ कमाई की थी। वहीं भारत में फिल्म ने 175.21 करोड़ की कमाई की थी।

गोल्ड ( gold )

अक्षय कुमार ( akshay kumar ) और मौनी रॉय ( mouni roy ) की फिल्म ‘गोल्ड’ 15 अगस्त, 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भारत की नई पीढ़ी को भारतीय हॉकी टीम के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। फिल्म‘गोल्ड’का डायरेक्शन रीमा कागती ने किया था। फिल्म ‘गोल्ड’ की कहानी तपन दास (अक्षय कुमार) नाम के एक पागल बंगाली की है, जो हॉकी से बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने साल 1936 के ओलम्पिक गेम्स के दौरान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सम्राट (कुणाल कपूर) के साथ यह शपथ ली थी कि जब उनका देश आजाद होगा तो उनकी टीम ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतेगी और पूरी दुनिया खड़े होकर उनके देश के झंडे को सलाम करेगी। तपन दास का यह सपना दो बार मुंह के बल जमीन पर गिरता है। इतने बड़े दो झटकों के सामने भी तपन दास अपने घुटने टेकने से इंकार कर देता है और अपने अथक प्रयास से आजाद भारत की पहली हॉकी टीम बनाता है। यह हॉकी टीम 1948 ओलम्पिक गेम्स में इंग्लैंड को उनके घर में धूल चटाती है और आजाद भारत को उसका पहला ओलम्पिक गोल्ड दिलाती है। इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 88 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया। गोल्ड की कुल कमाई 104 करोड़ है।

सत्यमेव जयते ( satyamev jayate )

15 अगस्त, 2018 को रिलीज हुई डायरेक्टर मिलाप मिलन झवेरी की फिल्म सत्यमेव जयते एक एक्शन मूवी थी। इस फिल्म में जॅान अब्राहम मुख्य किरदार में थे। फिल्म की कहानी मुंबई से शुरू होती है जहां वीर राठौर (जॉन अब्राहम) ( john abraham ) अपनी धुन में भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस अफसरों को सबक सिखाता हुआ दिखता है. पुलिस महकमे में अफरा-तफरी है. जब इसकी भनक पुलिस अफसर शिवांश राठौर (मनोज बाजपेयी) को पड़ती है तो वह इन घटनाओं के पीछे की गुत्थी सुलझाने में लग जाता है. इसी बीच कहानी में शिखा (आयशा शर्मा) की एंट्री होती है और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी आते हैं. साथ ही साथ कई राज भी पर्दाफाश होते हैं। बता दें फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन 70 करोड़ रहा। फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था।