Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

78 साल बाद भी ये बात नहीं जानते लोग, ‘द बंगाल फाइल्स’ में जानें भारत के इतिहास का काला अध्याय

The Bengal Files Trailer Out: 6 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे की क्रूरता को बहुत कम लोग जानते हैं। इस बात को बीते 78 साल हो चुके हैं। लेकिन जो जानते हैं उनके दिलों में अभी वही खौफ बरकरार है। यदि आप उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखनी होगी मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म 'द बंगाल फाइल्स'…

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 16, 2025

The Bengal Files Trailer Out
विवेक रंजन अग्निहोत्री की ‘द बंगाल फाइल्स’ की ट्रेलर का एक दर्दनाक सीन

The Bengal Files Trailer Release: मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की नई फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में इतिहास और वर्तमान को साथ जोड़कर दिखाया गया है। खासतौर पर इसमें 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा और क्रूरता दिखाई गई है।

ट्रेलर की शुरुआत एक बच्चे से उसके नाम पूछने से होती है। इसके बाद कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और 1946 के पश्चिम बंगाल और आज के हालात के बीच का फर्क और दुविधा सामने आती है।

ट्रेलर में गलियां, धार्मिक कट्टरता और लोगों के बीच टकराव के डरावने दृश्य दिखाए गए हैं। इसमें घुसपैठियों, जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच हुई बातचीत के अंश भी नजर आते हैं।

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

फिल्म के निर्माताओं के मुताबिक, ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है और पश्चिम बंगाल के हिंसक राजनीतिक अतीत को सामने लाने की कोशिश करती है।

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में क्या बोले फिल्ममेकर

फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा, "द बंगाल फाइल्स एक चेतावनी है, एक हुंकार कि हम बंगाल को दूसरा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हिंदू नरसंहार की अनकही कहानी को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए हमने कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च करने का फैसला किया, और आप ट्रेलर में इसकी एक झलक देखेंगे। देश को तैयार रहना चाहिए क्योंकि अगर कश्मीर ने आपको चोट पहुंचाई, तो बंगाल आपको परेशान करेगा।"

वहीं, फिल्म के कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, "द बंगाल फाइल्स में वह सब कुछ है जिसकी दर्शकों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे लिए सिनेमा का यही उद्देश्य है, बदलाव लाना और वह दिखाना जो लोगों को देखने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, मैं आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इस किरदार ने मुझे हमेशा आपके करीब पहुंचाया है और यह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा।"

जानें फिल्म कब होगी रिलीज

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्ममेकर की सच उजागर करने वाली फाइल्स ट्रिलॉजी का यह तीसरा पार्ट है; इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' आ चुकी हैं।

इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

Sholay: 50 साल बीत जाने के बाद भी ‘शोले’ फिल्म के बारे में लोग अब भी नहीं जानते ये बातें
बॉलीवुड
Sholay Movie 50 years Celebration Story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

16 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 78 साल बाद भी ये बात नहीं जानते लोग, ‘द बंगाल फाइल्स’ में जानें भारत के इतिहास का काला अध्याय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.