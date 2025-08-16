78 साल बाद भी ये बात नहीं जानते लोग, ‘द बंगाल फाइल्स’ में जानें भारत के इतिहास का काला अध्याय

The Bengal Files Trailer Release: मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की नई फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में इतिहास और वर्तमान को साथ जोड़कर दिखाया गया है। खासतौर पर इसमें 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा और क्रूरता दिखाई गई है।
ट्रेलर की शुरुआत एक बच्चे से उसके नाम पूछने से होती है। इसके बाद कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और 1946 के पश्चिम बंगाल और आज के हालात के बीच का फर्क और दुविधा सामने आती है।
ट्रेलर में गलियां, धार्मिक कट्टरता और लोगों के बीच टकराव के डरावने दृश्य दिखाए गए हैं। इसमें घुसपैठियों, जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच हुई बातचीत के अंश भी नजर आते हैं।
फिल्म के निर्माताओं के मुताबिक, ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है और पश्चिम बंगाल के हिंसक राजनीतिक अतीत को सामने लाने की कोशिश करती है।
फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा, "द बंगाल फाइल्स एक चेतावनी है, एक हुंकार कि हम बंगाल को दूसरा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हिंदू नरसंहार की अनकही कहानी को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए हमने कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च करने का फैसला किया, और आप ट्रेलर में इसकी एक झलक देखेंगे। देश को तैयार रहना चाहिए क्योंकि अगर कश्मीर ने आपको चोट पहुंचाई, तो बंगाल आपको परेशान करेगा।"
वहीं, फिल्म के कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, "द बंगाल फाइल्स में वह सब कुछ है जिसकी दर्शकों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे लिए सिनेमा का यही उद्देश्य है, बदलाव लाना और वह दिखाना जो लोगों को देखने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, मैं आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इस किरदार ने मुझे हमेशा आपके करीब पहुंचाया है और यह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा।"
फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्ममेकर की सच उजागर करने वाली फाइल्स ट्रिलॉजी का यह तीसरा पार्ट है; इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' आ चुकी हैं।
इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।