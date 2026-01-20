‘धुरंधर 2’ होगी और भी खतरनाक… टीजर को मिला ‘A’ टैग

धुरंधर 2 इमेज (फोटो सोर्स: IMDb)
Dhurandhar 2 Update: साल 2025 में सिनेमा थिएटर्स ने एक बार फिर दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी फिल्म ‘धुरंधर’। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई की, बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी नया रिकॉर्ड कायम किया। ‘धुरंधर’ ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो, तो दर्शकों के दिलों तक पहुंचना आसान हो जाता है।
फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद निर्माताओं ने उसी समय इसके सीक्वल का ऐलान कर दिया था। अब ‘धुरंधर 2’ को लेकर दर्शकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इसी बीच इसके टीजर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है।
फिल्ममेकर आदित्य धर अब दर्शकों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वह किसी भी हाल में अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते। यही वजह है कि ‘धुरंधर 2’ के टीजर को बेहद खतरनाक और दमदार बनाया गया है, जो जल्द ही रिलीज होने वाला है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीजर रिलीज से पहले इसे CBFC में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था, जहां कुछ मामूली बदलावों के साथ इसे ‘A’ (एडल्ट ओनली) सर्टिफिकेट मिला है। इसी के साथ यह भी सामने आ गया है कि फिल्म का ऑफिशियल टाइटल होगा ‘धुरंधर: द रिवेंज’। पहली फिल्म के अंत में मेकर्स ने हीरो के बदले यानी ‘रिवेंज’ को टीज किया था, लेकिन तब इसे ऑफिशियल टाइटल के तौर पर रिवील नहीं किया गया था।
‘A’ सर्टिफिकेट का मतलब होता है एडल्ट्स ओनली, यानी यह टीजर सिर्फ 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए उपयुक्त है। ‘धुरंधर 2’ का टीजर करीब 1 मिनट 48 सेकंड का है और यह जबरदस्त एक्शन व हिंसा से भरपूर बताया जा रहा है। सेंसर बोर्ड आमतौर पर उन्हीं कंटेंट्स को ‘A’ सर्टिफिकेट देता है, जिनमें अत्यधिक हिंसा, खून-खराबा, अभद्र भाषा या यौन दृश्य शामिल होते हैं।
ट्रेड न्यूज के अनुसार, मेकर्स टीजर को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के बजाय पहले बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से 23 जनवरी को रिलीज हो रही सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के साथ ही ‘धुरंधर 2’ का टीजर सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा।
‘धुरंधर’ साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने के साथ-साथ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो चुकी है। हालांकि, कई फिल्मों की रिलीज डेट ‘धुरंधर 2’ को देखते हुए बदली गई हैं, लेकिन अभिनेता यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च को ‘धुरंधर 2’ के साथ ही रिलीज होगी। ‘धुरंधर 2’ में एक बार फिर रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार नजर आने वाले हैं। वहीं, दर्शकों को ध्यान में रखते हुए अक्षय खन्ना भी रेहमान डैकेट के किरदार में एक बार फिर वापसी करते दिखाई देंगे।
