‘धुरंधर 2’ होगी और भी खतरनाक… टीजर को मिला ‘A’ टैग

फिल्ममेकर आदित्य धर अब दर्शकों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वह किसी भी हाल में अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते। यही वजह है कि ‘धुरंधर 2’ के टीजर को बेहद खतरनाक और दमदार बनाया गया है, जो जल्द ही रिलीज होने वाला है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीजर रिलीज से पहले इसे CBFC में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था, जहां कुछ मामूली बदलावों के साथ इसे ‘A’ (एडल्ट ओनली) सर्टिफिकेट मिला है। इसी के साथ यह भी सामने आ गया है कि फिल्म का ऑफिशियल टाइटल होगा ‘धुरंधर: द रिवेंज’। पहली फिल्म के अंत में मेकर्स ने हीरो के बदले यानी ‘रिवेंज’ को टीज किया था, लेकिन तब इसे ऑफिशियल टाइटल के तौर पर रिवील नहीं किया गया था।