झूमते-गाते हुए धर्मेंद्र और हेमामालिनी का पुराना वीडियो आया सामने, फैंस हुए भावुक

एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमामालिनी अपनी फिल्म ‘आस-पास’ के मशहूर गाने ‘दरिया में फेंक दो चाबी’ को गाते और झूमते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो आरजे अनिरुद्ध ने शेयर किया है, जो जुलाई 2025 में रिकॉर्ड किया गया था। अनिरुद्ध ने वीडियो के साथ अपने पोस्ट में बताया है कि धर्मेंद्र जी से उनकी यह मुलाकात उस समय हुई थी, जब वे अपने कॉन्सर्ट टूर और हेमा जी के साथ अपनी किताब के लिए उनका आशीर्वाद लेने गए थे। अपने पोस्ट में अनिरुद्ध ने लिखा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह धरम जी से उनकी आखिरी मुलाकात होगी।