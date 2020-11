इंडियन आइडल के सेट पर युवराज लगाते थे झाड़ू, अब गाया ऐसा गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए सभी जज

टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल जल्दी शुरू होने वाला है। इस शो से संबंधित एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर मेकर्स ने शेयर किया है। जिसमें एक कंटेंस्टेंट की कहानी सुनकर शो में मौजूद तीनों जज इमोशनल हो जाते हैं। दरअसल, यह कंटेंस्टेंट और कोई नहीं बल्कि इंडियन आइडल के सेट पर झाड़ू लगाने वाला है जो अब ऐसा गाना गाने लगा है कि जज भी उसके गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए।

इंडियन आईडल इसी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। इस शो में देश के हर कोने से टैलेंटेड सिंगर को चुना गया है। जिसकी झलक हर दिन प्रोमो के माध्यम से देखने को मिलती है। हाल ही शो से जुड़ा एक प्रोमो सोशल मीडिया पर सोनी टीवी द्वारा शेयर किया गया है। जिसमें नजर आ रहा है कि एक मराठी शख्स गाना गा रहा है, जिसका नाम युवराज मेधे है, युवराज की आवाज सुनकर तीनों जज यानी हिमेश रेशमिया, विशाल डडलानी और नेहा कक्कड़ बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब यह शख्स अपने संघर्ष की कहानी सुनाता है तो सभी भावुक हो जाते हैं। दरअसल यह कंटेंस्टेंट बताता है कि वह सेट पर झाड़ू लगाता था और जब भी जजेस किसी कंटेंस्टेंट की गलती बता कर उसे ध्यान दिलाते तो वह पूरा ध्यान रखते और खुद में वह सुधार करते थे। ऐसे करके उन्होंने गाना सीखा, इस कंटेंस्टेंट की बातें सुनकर तीनों जजों की आंख में आंसू आ जाते हैं। इस पर हिमेश रेशमिया बोलते हैं, "कोई भी आदमी कहीं पर भी बन सकता है, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है" इसके बाद नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल डडलानी युवराज के सम्मान में खड़े होते हैं । सोशल मीडिया पर इंडियन आईडल 12 से जुड़ा यह प्रोमो जमकर वायरल हो रहा है और लोग युवराज की काफी तारीफ कर रहे हैं।

We are coming back in just #84Hours to make your mausam awesome! #IndianIdol2020 begins on 28th Nov 8 PM, Sat-Sun only on Sony TV @iAmNehaKakkar @VishalDadlani #HimeshReshammiya #AdityaNarayan @FremantleIndia pic.twitter.com/D3FmAxutoG