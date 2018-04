मुंबई। आईपीएल 2108 की तैयारियों में बॉलीवुड के कई सेलेब्स जोरों से लगे हुए हैं। इस सेरेमनी के लिए जैकलीन फर्नांडिस, ऋतिक रोशन और तमन्ना भाटिया जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस करते हुए की फोटो आईपीएल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई है।

अपनी ही फिल्म के गाने पर परफॉम करेंगे ऋतिक:

सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऋतिक रोशन अपनी ही फिल्म 'बैंग-बैंग' के गाने ‘तू मेरी...’ पर डांस करते दिखेंगे। वहीं जैकलीन के डांस स्टेप 'बागी 2' के नए गाने ‘एक दो तीन...’ मे मिल रहा है। जैकलीन पहले ही इस गाने की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी चुकी हैं।

VIVO #IPL Opening Ceremony: @iHrithik @Asli_Jacqueline @tamannaahspeaks getting into a groove ahead of the big day #MIvCSK pic.twitter.com/EeSSC0b6Lb

वरुण धवन भी होंगे ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा:

आईपीएल 2018 की ओपनिंग सेरेमनी पर बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन भी एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देते नजर आयेंगे। अभी तक इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि वरुण कौन-कौन से गाने पर डांस करने वाले हैं।

रणवीर और परिणीति नहीं होंगे आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा:

बता दें कि पहले रणवीर सिंह आईपीएल 2018 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंसे करने वाले थे। लेकिन वह कंधे में चोट लगने की वजह से इस इवेंट से बाहर हो गए। वहीं परिणीति चोपड़ा की तैयारी ठीक से न हो पाने की वजह से वह इस इवेंट से अलग हो गईं।

VIVO #IPL Opening Ceremony: The stage is getting set for season 11 opener - @mipaltan vs. @ChennaiIPL #MIvCSK pic.twitter.com/1nHheHg4aw