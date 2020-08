Sushant Singh सुसाइड केस की जांच करने पहुंचे IPS ऑफिसर को BMC मुहर लगाकर जबरन किया होम क्वारंटाइन, DGP ने ट्वीट कर जताई नाराजगी

नई दिल्ली। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) की जांच में लगातार कई नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी मुंबई पुलिस के साथ-साथ अब पटना पुलिस ( Investigate Mumbai police and patna police ) भी अभिनेता की मौत की जांच-पड़ताल में लग गई है। इस मामले में पहले ही पटना के चार पुलिस अधिकारी ( Patna police officers reached mumbai ) मुंबई पहुंच चुके थे, लेकिन बीते दिन यानी कि रविवार को पटना के आईपीएस ऑफिसर बिनय तिवारी ( Patna IPS Binay Tiwari ) भी मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई पहुंचते ही एसपी विनय तिवारी को 14 ( Vinay Tiwari home qurantine for 14 days ) दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। मुंबई पहुंचते ही एसपी ने पहले पटना से अधिकारियों संग बातचीत की थी।

जानकारी के अनुसार, सुशांत सिंह केस को सुलझाने पहुंचे ऑफिर आईपीएस विनय तिवारी ( Vinay Tiwari IPS officer ) अपनी टीम के साथ जब इस केस में किसी संदिग्ध से पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान वहां बीएमसी की टीम (BMC stamped in his hand ) ने उनके हाथ में मुहार लगाते हुए खुद को क्वांरटीन (quarantining yourself at home) करने की बात कह डाली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के गोरेगांव ईस्ट ( Mumabi Goregaon East ) स्थित एसआरपीएफ ग्रुप-8 ( SRPF Group-8 officers rest house ) के लिए बने ऑफिसर्स रेस्ट हाउस में जबरदस्ती ही क्वारंटीन किया गया है। इस मामले को देखते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ( Bihar, DGP Gupteshwar Pandey Tweet ) ने एसपी के हाथ पर लगी मुहर की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर कर गुस्सा जाहिर किया है।

IPS officer Binay Tiwari reached Mumbai today from patna on official duty to lead the police team there but he has been forcibly quarantined by BMC officials at 11pm today.He was not provided accommodation in the IPSMess despite request and was staying in a guest house in Goregaw pic.twitter.com/JUPFRpqiGE