इरफान खान का नाम सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगे बेटे बाबिल

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर इरफान खान के निधन को लगभग एक महीना हो गया है। 29 अप्रैल को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से हर कोई गम में डूब गया था। उनका परिवार हर मौके पर उन्हें याद करता है। हाल ही में विमल इलायची फिल्‍मफेयर अवॉर्ड्स 2021 में इरफान को सम्मानित किया गया था। इस मौके पर उनके बड़े बेटे बाबिल अवॉर्ड शो में पहुंचे थे। उन्होंने ही अपने पिता का अवॉर्ड लिया। लेकिन इस दौरान बाबिल काफी इमोशनल हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे।

संडे को फिल्मफेयर अवॉर्ड का प्रसारण टीवी चैनल कलर्स पर किया गया। इस दौरान शो में कई मजेदार परफॉर्मेंस हुए। लेकिन इस बीच इरफान को सम्मानित किया गया तो हर कोई इमोशनल हो गया। दरअसल, इरफान खान को उनकी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' के लिए बेस्ट ऐक्टर (लीडिंग रोल) का अवॉर्ड मिला। इसके साथ ही, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस अवॉर्ड को उनके बेटे बाबिल ने रिसीव किया।

