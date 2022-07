Ishaan Khattar से बढ़ी दूरियां तो इस एक्टर के करीब आईं Ananya Panday, इस हैंडसम हंक को डेट कर रही हैं अदाकारा

बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे एक्सर सुर्खियों में रहती हैं फिर वो चाहे उनका फैशन सेंस हो, या उनकी लव लाइफ। एक बार फिर अदाकारा चर्चा में हैं और वजह वहीं उनकी लव लाइफ। फिल्मी दुनिया में किसी से रिश्ता जुड़ना और टूटना आम है। कब किसपर किसका दिल आ जाए किसी को नहीं पता। अनन्या पांडे का नाम शुरुआत में ईशान खट्टर से जुड़ा था, लेकिन अब खबर है कि उनकी नजदीकियां किसी और के साथ बढ़ गई हैं।

जी हां अनन्या पांडे ने अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया था वैसे ही उनका नाम अभिनेता ईशान खट्टर के साथ जुड़ गया था। इन दोनों ने लगभग 2 साल तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन बीच में दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी तेज हो गई थीं। माना जा रहा था कि 'खाली पीली' फ्लॉप होने के बाद ईशान खट्टर और अनन्या पांडे दोनों अलग हो गए। अब खबर है कि अदाकारा इन दिनों किसी और को डेट कर रही हैं। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर हैं।

is ananya panday dating aditya roy kapoor know here