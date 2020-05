स्टैंडअप कॉमेडियन सुरलीन कौर इन दिनों अपने विवादित वीडियो के कारण सुर्खियो में छाई हुई है। सुरलीन ने अपने एक वीडियो में धार्मिक संस्था इस्कॉन (इंटरनेशनल सोसायटी फोर कृष्णा कॉन्शसनेस, ISKCON) पर आपत्तिजनक टिप्प्णी की है। इस विवादित वीडियो के खिलाफ इस्कॉन ने सुरलीन कौर और एंटरटेनमेंट कंपनी शेमारू के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि मामले को बढ़ता देख कॉमेडियन सुरलीन ने माफी मांग ली है। इस मामले में इस्कॉन अब कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

बता दें कि सुरलीन इस वीडियो में इस्‍कॉन, ऋषि मुनियों, संस्‍कृत भाषा और कामसूत्र जैसे व‍िषयों का मजाक बनाती नजर आ रही है। कॉमेडियन के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर भी काफी नाराजगी जताई जा रही है। इस नाराजगी के सामने आते ही शेमारू ने ट्विटर पर खुद को इस व‍िवाद से अलग करते हुए इस्‍कॉन से माफी मांगी है। इसके साथ ही सुरलीन और शो के एंकर बलराज स्‍याल से भविष्‍य में क‍िसी भी तरह का एसोस‍िएशन रखने से मना कर दिया है।

Dear Sir @CPMumbaiPolice Pls find our complaint agains Surleen Kaur & @ShemarooEnt for using inappropriate words for ISKCON, for our Rishis, Hindus. This is very unfortunate that there has been narrative building against the followers of Sanatan Dharma on different platforms pic.twitter.com/ldEDY47REY

इस्‍कॉन के प्रवक्‍ता राधारमन दास ने मुंबई पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई है। राधारमन दास ने कहा कि सुरलीन वीडियो में कहते हुए नजर आ रही हैं, 'बेशक हम सब इस्‍कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब ह.. पोर्न वाले हैं।' इसके अलावा वह कह रही हैं कि 'धन्‍य हैं हमारे ऋषि-मुनि जिन्‍होंने थोड़ी सी संस्‍कृत यूज करके अपने बड़े-बड़े कांड छ‍िपा ल‍िए... कामसूत्र'।

Further to our unconditional apology to ISKCON community for the comments made by Ms. Surleen Kaur, we have decided to disassociate ourselves from any further involvement with Ms Surleen Kaur and Mr Balraj Syal as they failed to meet our standards of public decency.