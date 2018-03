बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की शॉर्ट फिल्म ‘शून्यता’ ने अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड जीता है। जैकी की इस फिल्म को अमरीका के लॉस एंजेलिस में 'बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल' के लिए अवॅार्ड दिया गया। ‘शून्यता’ एक शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन चिंतन शारदा ने किया है।

22 मिनट की फिल्म ने टॉप 6 में बनाई जगह:

यह फिल्म लगभग 22 मिनट की है। इस फिल्म ने हजारों शॉर्ट फिल्म की लिस्ट में से टॉप 6 में जगह बनाई है। जैकी श्रॉफ की फिल्म ‘शून्यता’ अमरीका के लॉस एंजेलिस में एक थिएटर में दिखाई गई थी। इस फिल्म को यहां एक हफ्ते तक टिकट इवेंट में दिखाया गया था, जिसके बाद जजों ने इसे बेस्ट फिल्म के तौर पर चुना।

बेस्ट फिल्म के लिए मिले 1,000 डॉलर:

3 मार्च को 'मैक सेनेट स्टूडियो' में इस पुरस्कार समारोह को आयोजित किया गया था। 'शून्यता’ को बेस्ट फिल्म के लिए 1,000 डॉलर ईनाम के तोर पर मिला। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सारदा ने कहा, ‘इस फिल्म समारोह का हिस्सा बनना सम्मान की बात थी। जैकी सर और हमारे सभी प्रतिभाशाली कलाकारों ने इस फिल्म को बनाया और मैं उनका बहुत आभारी हूं।’

