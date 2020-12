जैकलीन फर्नांडीज को मिली एक और बड़ी फिल्म, अक्षय कुमार के साथ आएंगी फ़िल्म बच्चन पांडे में नजर

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज जल्द ही अक्षय कुमार के साथ मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। दरअसल अभिनेत्री को अक्षय कुमार की फ़िल्म बच्चन पांडे फिल्म में काम मिल चुका है। वह साजिद नाडियाडवाला की एक्शन कॉमेडी फिल्म में मुख्य किरदार निभाएंगी। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, कृति सेनन, अरशद वारसी आदि कलाकार होंगे।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने इससे पहले साजिद नाडियाडवाला के साथ हाउसफुल में "धन्नो" सॉन्ग किया था। बच्चन पांडे उनकी एक साथ आठवीं फिल्म है। जैकलीन के फिल्म से जुड़ने के बाद फैंस एक बार फिर अक्षय के साथ उनके रियूनियन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जैकलीन जनवरी माह से शूटिंग शुरू करेंगी। इस फिल्म में उनका एक अलग ही किरदार होगा। यह फिल्म फरहाद सजी द्वारा निर्देशित की जाएगी। जिसमें कृति सेनन भी फीमेल मुख्य किरदार में नजर आएंगी। बच्चन पांडे 2014 की तमिल फिल्म वीरम की हिंदी रीमेक है। बता दें कि जैकलीन ने हाल ही अपनी अपकमिंग फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग पूरी की है। वहीं दूसरी फिल्म सर्कस में वे रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। जिसकी शूटिंग भी शीघ्र शुरू होने वाली है।

