जरुरतमंदों को खाना खिलाते हुए एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें, लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया 'योलो' फाउंडेशन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस एक बार फिर तेजी से फैल चुका है। देश कई राज्यों में कोरोना की वजह से हालत बद से बदतर हो चले हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां मिलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। अभिनेता सोनू सूद, सलमान खान, अक्षय कुमार, जैसे कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं अब मदद के लिए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी आगे आईं हैं। एक्ट्रेस ने YOLO नाम के फाउंडेशन की स्थापना की है। जिसके जरिए वह उन तमाम नेक कामों की कहानियों को शेयर करेंगी। साथ ही एक्ट्रेस ने जानकारी दी कि वह उन एनजीओ के साथ भी हाथ मिलाएंगी जो समाज में अलग-अलग चीज़ों की पूर्ति के लिए काम करती हैं।

Mother Teresa once said, "Peace begins when the hungry are fed."



I was truly humbled and inspired to visit Mumbai @rotibankFdn today, which is run by former Mumbai police commissioner Mr. D Sivanandan. Roti Bank has prepared and distributed meals to millions of hungry people pic.twitter.com/jn64M0GDim