फिल्म 'भूत पुलिस' में अभिनेत्री जैकलीन और यामी गौतम का नाम हुआ फाइनल, सैफ और अर्जुन संग बड़े पर्दे पर मचाएंगी धमाल

नई दिल्ली। काफी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्म 'भूत पुलिस' अपनी कहानी के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। आखिरकार फिल्म की स्टार कास्ट को भी फाइनल कर दिया गया है। मेकर्स ने फिल्म के लिए अभिनेता सैफ अली खान और अर्जुन कपूर को पहले ही साइन कर लिया था। वहीं अब फिल्म की अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जिसके बाद से फिल्म 'भूत पुलिस' खूब ट्रेंड करने लगी है। हॉरर-कॉमेडी पर आधरित इस फिल्म में आपको खूबसूरत यामी गौतम और जैकलीन फर्नांडिस नज़र आने वाली हैं। जो अपनी अदाओं से लोगों को घायल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खास बात तो यह है कि फिल्म के लिए साइन की गई स्टार कास्ट पहली बार पर्दे पर एक साथ काम करने वाली है। बता दें फिल्म का फर्स्ट लुक पहले ही रिलीज़ किया जा चुका है।

JACQUELINE & YAMI... #JacquelineFernandez and #YamiGautam join the cast of horror-comedy #BhootPolice... Stars #SaifAliKhan and #ArjunKapoor... Directed by Pavan Kirpalani... Produced by Ramesh Taurani and Akshai Puri... Will be filmed in #Dharamshala, #Dalhousie and #Palampur. pic.twitter.com/XrbdE1vCny