शोले में चंद मिनट का किरदार निभा बॉलीवुड इंडस्ट्री पर छा गए थे जगदीप,जाने कैसे हाथ लगा था सूरमा भोपाली का रोल

बॉलीवुड के कल्ट फिल्मों में से एक शोले (Film Sholay) में सूरमा भोपाली (Surma Bhopali) का किरदार निभाने वाले जगदीप (Jagdeep) को इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बाक़ी फ़िल्मों में उनका नाम जगदीप ही हुआ करता था लेकिन उनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद ज़ाफ़री था। जो शायद बेहद कम लोग जानते हैं। भले ही आज वह दुनिया में न हों लेकिन आज हुई जब शोले का ज़िक्र होता है तो उन्हें ज़रूर याद किया जाता हैं।

