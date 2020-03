जेम्स बॉन्ड की फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ने से होगा अरबों का नुकसान, वजह हैरान करने वाली

मुंबई। जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'नो टाइम टू डाई' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। पहले यह मूवी अप्रेल में विश्वभर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब निर्माताओं ने इसे इस साल नवंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। इसकी वजह कोरोना वायरस फैलना बताया जा रहा है। अब खबर है कि रिलीज डेट आगे बढ़ने से निर्माताओं को अरबों रुपयों का घाटा होगा।

हॉलीवुड रिपोर्टर की खबर के अनुसार, निर्माताओं ने फिल्म के प्रमोशन के लिए जबरदस्त प्रमोशन कैंपेन चलाया था। विश्व के कई हिस्सों में मूवी की टीम ने बड़े स्तर पर प्रमोशन किए थे। बताया जा रहा है कि मूवी के पोस्टपोन हो जाने से निर्माताओं को करीब 2.50 अरब से 3.50 अरब रुपयों का नुकसान होगा। माना जा रहा है कि अगर मूवी इस दौरान रिलीज होती तो बॉक्स आॅफिस कलेक्शन पर भी भारी गिरावट होती।

फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने बीते बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया था कि, 'बहुत सोचने-समझने और वैश्विक सिनेमा बाजार का गहराई से अध्ययन करने के बाद हमने फैसला किया है कि 'नो टाइम टू डाई' नवंबर 2020 तक पोस्टपोन रहेगी।' इसके बाद इसी दिन किए एक और ट्विट में मेकर्स ने बताया कि यह मूवी सबसे पहले ब्रिटेन में 12 नवंबर और अमरीका में 25 नवंबर को रिलीज होगी। विश्व के अन्य देशों में इसकी रिलीज डेट की घोषणा बाद में की जाएगी।

