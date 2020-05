Lockdown:मजदूरों के हालात देखकर जावेद अख्तर का फूटा गुस्सा, बोले- ट्रेन रोकना ठीक नहीं

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू होने से सबसे बड़ी आपदा की मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रही है ना उन्हें काम है ना खाने के लिए अनाज, दाने दाने को मोहताज लोग अब अपने अपने घरों की ओर पलायन करने लगे है। आने जाने की व्यवस्था ना होने के चलते ये लोग पैदल ही अपने परिवार के साथ घर की ओर जा रहे है जिससे रास्ते में हो रही कठिनाइयों के वजह से कुछ तो मौत का शिकार भी हो रहे है। ऐसी दिल दहला देने वाली खबरो से भरा मीडिया हमें इस प्रकार की जानकारी रोज दे रहा है जिससे बॉलीवुड के जाने माने राइटर जावेद अख्तर ने इसके विरूद्ध अवाज उठाई है। उन्होंने ट्वीट पर अपनी नराजगी जाहिर की है।

What is the meaning of “ no trains till 30th of June” The migrant workers want to go back n they have all the right to do so But the privileged class doesn’t want to let go their cheap labour. By unfairly trying to block their way aren’t we trying to turn them into bonded labour