बॉलीवुड

जावेद अख्तर के Video ने इंटरनेट पर मचाई खलबली, कौन हैं लकी अली? जिन्होंने पहले लेखक को बताया खराब इंसान फिर मांग ली माफी

Javed Akhtar Controversy: इंटरनेट पर लेखक जावेद अख्तर का वीडियो तेजी से देखा जा रहा है। लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ लोग जावेद को सही बता रहे हैं तो कुछ गलत। यहां तक तो मामला ठीक था। लेकिन जब वीडियो पर लकी अली ने जावेद अख्तर पर कटाक्ष किया तो मामले ने तूल [&hellip;]

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 22, 2025

Singer Lucky Ali Angry On Javed Akhtar

सिंगर लकी अली और जावेद अख्तर (फोटो सोर्स: सिंगर-लेखक इंस्टाग्राम)

Javed Akhtar Controversy: इंटरनेट पर लेखक जावेद अख्तर का वीडियो तेजी से देखा जा रहा है। लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ लोग जावेद को सही बता रहे हैं तो कुछ गलत। यहां तक तो मामला ठीक था। लेकिन जब वीडियो पर लकी अली ने जावेद अख्तर पर कटाक्ष किया तो मामले ने तूल पकड़ लिया।

कौन हैं लकी अली?

लकी अली मशहूर सिंगर हैं। उन्होंने ‘ओ सनम’, ‘ना तुम जानो ना हम’, ‘जाने क्या ढूंढता है’, ‘हैरत’ और ‘आ भी जा सनम’ जैसे पॉपुलर गानों को अपनी आवाज दे चुके हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लेखक जावेद अख्तर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह बहुत ही खराब इंसान हैं। हालांकि अब खबर कि उन्होंने इस बात की माफी भी मांग ली है।

उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मेरा मतलब ये सब था, मेरा कहना था कि खराब घमंडी मत बनो। हालांकि यह मेरी ओर से गलत संदेश था। मैं माफी मांगता हूं अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।"

क्या है पूरा मामला

यह मुद्दा तब उठा जब जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें वह देश के हिंदू समुदाय से मुस्लिम समुदाय की तरह न बनने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं।

जावेद एक नास्तिक के रूप में जाने जाते हैं और लगातार उन पारंपरिक प्रथाओं की आलोचना करते हैं, चाहे उनकी आस्था किसी भी धर्म की हो, जो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। वह आलोचनात्मक सोच और समाज को बेहतर और प्रगतिशील बनाने वाली प्रथाओं को अपनाने की वकालत करते हैं।

जावेद इस वीडियो में 'शोले' फिल्म के एक सीन का जिक्र करते दिखे। इस सीन में धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी (सोचती हैं) कि शिवजी उनसे बात कर रहे हैं।

जावेद कहते हैं कि क्या आज भी ऐसा सीन हो सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा कोई सीन नहीं लिखूंगा। क्या 1975 में (जब शोले रिलीज हुई थी) हिंदू नहीं थे? क्या कोई धार्मिक लोग नहीं थे? थे। सच कहूं तो, मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं। राजू हिरानी और मैं पुणे में एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने थे और मैंने कहा, ''मुसलमानों की तरह मत बनो। उन्हें अपने जैसा बनाओ। तुम मुसलमानों की तरह बन रहे हो। यह एक त्रासदी है।"

यह वीडियो एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इरिना नाम की महिला ने वीडियो के साथ लिखा, ''इसलिए पश्चिम बंगाल की उर्दू अकादमी ने जावेद अख्तर, जो खुद को बुद्धिमान बताते हैं, उन्हें अपने यहां कार्यक्रम में नहीं बुलाया।''

इस पर सिंगर लकी अली ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "जावेद अख्तर जैसे मत बनो, वह कभी भी ऑरिजिनल नहीं थे, वह बहुत ही खराब इंसान हैं।"

इस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग जावेद अख्तर का साथ देते दिखे तो कुछ लकी अली का। वैसे यह पहली बार नहीं है, जब जावेद अख्तर किसी बयान को लेकर ट्रोल हुए हों, वह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आते रहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जावेद अख्तर

Published on:

22 Oct 2025 08:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जावेद अख्तर के Video ने इंटरनेट पर मचाई खलबली, कौन हैं लकी अली? जिन्होंने पहले लेखक को बताया खराब इंसान फिर मांग ली माफी

