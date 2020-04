जावेद जाफरी ने कहा नफरत फैलाने वाला स्क्रीन शॉट गलत है, मैंने नहीं किया यह ट्वीट

बॉलीवुड फिल्म अभिनेता जावेद जाफरी के ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, इसे फेंक और झूठा बताते हुए स्वयं जावेद जाफरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि नफरत फैलाने वाला यह स्क्रीन शॉट मेरा नहीं है, मैंने कभी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है।

जावेद जाफरी का आरोप है कि सोशल मीडिया पर लोग नफरत फैलाने में लगे हैं, उन्होंने कहा कि जहां इस वक्त देश को मानवता की जरूरत है लोग झूठी खबरें फैला कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आमतौर पर में ऐसे निजी वीडियो पोस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से मुझे ट्रोल किया गया है, उसकी वजह से मुझे यह करना पड़ रहा है, इस समय जब पूरी मानवता पर एक खतरा मंडरा रहा है। एक महामारी धर्म, जाति, रंग, देश आदि देखे बगैर हमला कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नफरत फैलाने में लगे हैं। हमें प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं।

इसी के साथ उन्होंने अपने शेयर किए वीडियो में इस बात को क्लियर किया है कि नफरत फैलाने वाला या स्क्रीनशॉट पूर्ण रूप से गलत और झूठा है। मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है।

I normally don’t post personal videos inspite of being trolled often, but had to now. In a time when humanity is faced with a pandemic and race religion colour country are no concern, some Indians are still indulging in #FakeNews #HinduMuslim #HateMongering.

We need love not hate pic.twitter.com/4ckWzUVE4l