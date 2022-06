जया ने लिखी थी अमिताभ की फिल्म 'शंहशाह' की कहानी, विवाद के चलते रोकी गई थी शूटिंग फिर ऐसे पूरी हुई फिल्म

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिग बी ने जया को पहली बार एक मैगजीन के कवर पेज पर देखा था और वो इससे इंप्रेस भी हुए थे। अमिताभ अपने जीवन में हमेशा आसी लड़की चाहते थे जो अंदर से ट्रेडिशनल और बाहर से मॉडर्न हो जया उन्हें बिल्कुल वैसी लगी थीं। दोनों को पहली बार साथ काम करने का मौका 'गुड्डी' फिल्म से मिला। 'गुड्डी' के बाद दोनों ने फिल्म 'एक नजर' में साथ काम किया। यहीं वो फिल्म थी जहां दोनों के प्यार की शुरुआत हुई फिर क्या था ये रिश्ता और मजबूत होता गया और दोनों ने 3 जून 1973 को शादी कर ली।

Published: June 03, 2022 10:50:53 am

वैसे तो इन दोनों से जुड़े कई किस्से आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। उनमें से सबसे खास यह है कि जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की कहानी लिखी थी। जी हां और सिर्फ यहीं नहीं ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी।

jaya bachchan who wrote the story of amitabh bachchan movie shehensha