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पेट डॉग के मर्डर के बाद फूट-फूट कर रोईं अभिनेत्री मंजरी फडणीस, बयां किया दर्द, बताई जुर्म की खौफनाक कहानी

Manjari Fadnnis Pet Dog Murder Allegations: अभिनेत्री मजंरी फडणीस ने हाल ही में अपने पेट डॉग के साथ हुई क्रूरता की जानकारी फैंस को दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 09, 2026

Manjari Fadnnis Pet Dog Murdered

Manjari Fadnnis Pet Dog Murdered (सोर्स- @manjarifadnis)

Manjari Fadnnis Pet Dog Murder Allegations: फिल्म और टीवी जगत की चर्चित अभिनेत्री मंजरी फडणीस इन दिनों किसी नई फिल्म या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि अपने पालतू कुत्ते माइकी के लिए न्याय की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक भावुक वीडियो में मंजरी का दर्द साफ दिखाई दिया, जहां वो अपने प्यारे डॉग के साथ हुई कथित क्रूरता को याद करते हुए रो पड़ीं। इस घटना ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों को झकझोर दिया है, बल्कि पशु अधिकारों को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।

माइकी को परिवार का सदस्य मानती थीं अभिनेत्री

मंजरी फडणीस ने कुछ समय पहले माइकी को अपनाया था। बताया जाता है कि माइकी को उसके पुराने मालिकों ने छोड़ दिया था, जिसके बाद अभिनेत्री ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। धीरे-धीरे माइकी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया पर भी मंजरी अक्सर उसके साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करती थीं।

लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई, उसने अभिनेत्री को भीतर तक तोड़ दिया। मंजरी का आरोप है कि माइकी के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया गया और उसे ऐसी यातनाएं दी गईं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

भावुक वीडियो में बयां किया दर्द

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में मंजरी ने दावा किया कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी मिली, जिसने कथित घटना के बारे में विस्तार से बताया। अभिनेत्री के मुताबिक, माइकी चुपचाप बैठा हुआ था जब उस पर हमला किया गया। इसके बाद उसके साथ हिंसक व्यवहार किया गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

वीडियो में मंजरी कई बार भावुक होकर रोने लगीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनके पालतू जानवर की बात नहीं है, बल्कि उन हजारों बेजुबान जानवरों की आवाज है जो रोजाना अत्याचार का सामना करते हैं लेकिन अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते।

माइकी की तलाश अब भी जारी

मंजरी ने दावा किया कि घटना के बाद माइकी को ऐसी जगह फेंक दिया गया, जहां से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। अभिनेत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि माइकी जीवित है या नहीं।

कड़े कानूनों की उठी मांग

इस घटना के बाद मंजरी फडणीस ने पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। उनका मानना है कि अगर दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, तभी ऐसे मामलों पर रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा कि जानवरों को नुकसान पहुंचाने वालों में कानून का डर होना चाहिए।

अभिनेत्री को कई पशु कल्याण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन भी मिला है। मनोरंजन जगत से जुड़े कई कलाकारों ने भी उनके दर्द को साझा करते हुए न्याय की मांग की है।

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Updated on:

09 Jun 2026 07:26 am

Published on:

09 Jun 2026 07:21 am

Hindi News / Entertainment / पेट डॉग के मर्डर के बाद फूट-फूट कर रोईं अभिनेत्री मंजरी फडणीस, बयां किया दर्द, बताई जुर्म की खौफनाक कहानी

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