पेट डॉग के मर्डर के बाद फूट-फूट कर रोईं अभिनेत्री मंजरी फडणीस, बयां किया दर्द, बताई जुर्म की खौफनाक कहानी

Manjari Fadnnis Pet Dog Murder Allegations: फिल्म और टीवी जगत की चर्चित अभिनेत्री मंजरी फडणीस इन दिनों किसी नई फिल्म या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि अपने पालतू कुत्ते माइकी के लिए न्याय की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक भावुक वीडियो में मंजरी का दर्द साफ दिखाई दिया, जहां वो अपने प्यारे डॉग के साथ हुई कथित क्रूरता को याद करते हुए रो पड़ीं। इस घटना ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों को झकझोर दिया है, बल्कि पशु अधिकारों को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।