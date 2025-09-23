जया किशोरी ने की विराट- अनुष्का की आस्था पर बात, बोलीं- काम, पैसा, घर है लेकिन शांति नहीं…

जया किशोरी ने आगे कहा, "दोनों ने अपना घर, काम और परिवार कुछ भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने हर चीज को बैलेंस किया हुआ है और यह बैलेंस आध्यात्मिकता से ही आया है। इसे ही हम कहते हैं पूरी जिंदगी।" आपको बता दें कि विराट कोहली ने 2025 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद से वह परिवार को समय दे रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं। दोनों फिलहाल लंदन में अपने दोनों बच्चों के साथ समय बिताते नजर आते हैं।