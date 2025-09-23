जया किशोरी ने की विराट- अनुष्का की आस्था पर बात, बोलीं- काम, पैसा, घर है लेकिन शांति नहीं…

Jaya Kishori Big Revealed Anushka Sharma And Virat Kohli: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली अपनी-अपनी फील्ड में काफी फेमस हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्हें अक्सर ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम, नीम करोली बाबा के आश्रम से लेकर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से ज्ञान लेते देखा गया है। अब इसी पर धर्म गुरु जया किशोरी ने दोनों की निजी जिंदगी पर बात की है और कपल की आस्था के बारे में भी बताया।
जया किशोरी ने इंस्टैंट बॉलीवुड से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, "एक सफल इंसान वही है जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलता है। तभी वह अपनी सफलता, परिवार और हर चीज में शांति ला पाएगा। उनके पास सब कुछ है- काम, पैसा, घर, लेकिन फिर भी वह शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वे अध्यात्म की ओर आए हैं। लोगों को लगता है कि सेलेब्स की जिंदगी एकदम परफेक्ट होती है, लेकिन असलियत में वे भी कई बार इमोशनल परेशानियों से गुजर रहे होते हैं।"
जया किशोरी ने आगे विराट और अनुष्का के बारे में बात करते हुए कहा, "कभी वे लोग इमोशनली अनस्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए वे भगवान के करीब आते हैं। कभी-कभी काम में आप देखते हैं कि वे अच्छा खेल रहे हैं, कभी नहीं। ऐसा मत सोचिए कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, वे ही बता सकते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी है। लेकिन दोनों हर किसी को एक बहुत अच्छा और बड़ा उदाहरण दे रहे हैं।"
जया किशोरी ने आगे कहा, "दोनों ने अपना घर, काम और परिवार कुछ भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने हर चीज को बैलेंस किया हुआ है और यह बैलेंस आध्यात्मिकता से ही आया है। इसे ही हम कहते हैं पूरी जिंदगी।" आपको बता दें कि विराट कोहली ने 2025 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद से वह परिवार को समय दे रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं। दोनों फिलहाल लंदन में अपने दोनों बच्चों के साथ समय बिताते नजर आते हैं।