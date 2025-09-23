ब्रेकअप के लंबे अरसे बाद मिले मलाइका और अर्जुन, एक-दूसरे को लगाया गले, देखें वीडियो

Malaika Arora Arjun Kapoor: एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले बॉलीवुड के पावर कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को अलग हुए काफी समय हो चुका है, किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों दोनों का ब्रेकअप हुआ, कपल की शादी की बात चल रही थी, दोनों के फैंस उन्हें बधाईयां दे रहे थे। मलाइका की मम्मी से भी अर्जुन मिल चुके थे, और अचानक एक दिन खबर आई कि कपल ने अपनी-अपनी राहें अलग कर ली हैं। ऐसे में कई बार अर्जुन और मलाइका इवेंट में नजर आए, लेकिन हमेशा एक दूसरे से कटे-कटे रहे, लेकिन अब जो दोनों का वीडियो सामने आया है उसे देखकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है।
मलाइका और अर्जुन कपूर दोनों सोमवार रात को जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म 'होमबाउंड' की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। जहां मलाइका अरोड़ा सबसे पहले जाह्नवी से मिली और उन्हें बधाई दी। इस दौरान उनके सामने अर्जुन कपूर आ गए। मलाइका रुकीं और अर्जुन कपूर को गले लगाया, किस किया और बात भी की। ये वीडियो जैसे ही सामने आया, चारो तरफ हल्ला मच गया। कपल को एक साथ ऐसे देखना उनके फैंस को खूब पसंद आया।
अर्जुन और मलाइका के बीच ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के लिए ऐसी इज्जत और दोस्ती रखना, उनके फैंस को खुश कर गया और कमेंट की लाइन लग गई। एक यूजर ने लिखा, "वाह भाई काफी समय बाद साथ में दिखे, अच्छा लग रहा है।" दूसरे ने लिखा, "आप दोनों एक-दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो।" तीसरे ने लिखा, "मलाइका और अर्जुन का बॉन्ड ब्रेकअप के बाद भी शानदार है।" एक अन्य ने लिखा कि काश आप दोनों एक बार फिर साथ आ जाओ।
बता दें, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में मलाइका ने अपनी निजी जिंदगी के फैसलों पर बात की थी। उन्होंने कहा था, "मुझे लगता है कि मेरे जो भी फैसले रहे हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी को एक आकार दिया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूं। तलाक और ब्रेकअप के बाद भी मेरा प्यार से विश्वास नहीं उठा है। मैं कभी भी सच्चे प्यार पर हार नहीं मानूंगी। मैं प्यार के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि कहां एक सीमा बनानी है।"