ब्रेकअप के लंबे अरसे बाद मिले मलाइका और अर्जुन, एक-दूसरे को लगाया गले, देखें वीडियो

Malaika Arora Arjun Kapoor: एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले बॉलीवुड के पावर कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को अलग हुए काफी समय हो चुका है, किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों दोनों का ब्रेकअप हुआ, कपल की शादी की बात चल रही थी, दोनों के फैंस उन्हें बधाईयां दे रहे थे। मलाइका की मम्मी से भी अर्जुन मिल चुके थे, और अचानक एक दिन खबर आई कि कपल ने अपनी-अपनी राहें अलग कर ली हैं। ऐसे में कई बार अर्जुन और मलाइका इवेंट में नजर आए, लेकिन हमेशा एक दूसरे से कटे-कटे रहे, लेकिन अब जो दोनों का वीडियो सामने आया है उसे देखकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है।