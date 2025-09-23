Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

ब्रेकअप के लंबे अरसे बाद मिले मलाइका और अर्जुन, एक-दूसरे को लगाया गले, देखें वीडियो

Malaika Arora Arjun Kapoor: मलाइका और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप को लंबा अरसा बीत चुका है। ऐसे में एक बार फिर कपल साथ नजर आए और एक-दूसरे को गले लगाया और किस भी किया। जिसे देखकर दोनों के फैंस खुश हो गए।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 23, 2025

Malaika Arora Arjun Kapoor
अर्जुन कपूर और मलाइका की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Malaika Arora Arjun Kapoor: एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले बॉलीवुड के पावर कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को अलग हुए काफी समय हो चुका है, किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों दोनों का ब्रेकअप हुआ, कपल की शादी की बात चल रही थी, दोनों के फैंस उन्हें बधाईयां दे रहे थे। मलाइका की मम्मी से भी अर्जुन मिल चुके थे, और अचानक एक दिन खबर आई कि कपल ने अपनी-अपनी राहें अलग कर ली हैं। ऐसे में कई बार अर्जुन और मलाइका इवेंट में नजर आए, लेकिन हमेशा एक दूसरे से कटे-कटे रहे, लेकिन अब जो दोनों का वीडियो सामने आया है उसे देखकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है।

मलाइका और अर्जुन का वीडियो वायरल (Malaika Arora Arjun Kapoor)

मलाइका और अर्जुन कपूर दोनों सोमवार रात को जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म 'होमबाउंड' की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। जहां मलाइका अरोड़ा सबसे पहले जाह्नवी से मिली और उन्हें बधाई दी। इस दौरान उनके सामने अर्जुन कपूर आ गए। मलाइका रुकीं और अर्जुन कपूर को गले लगाया, किस किया और बात भी की। ये वीडियो जैसे ही सामने आया, चारो तरफ हल्ला मच गया। कपल को एक साथ ऐसे देखना उनके फैंस को खूब पसंद आया।

ये भी पढ़ें

शादी के 1 साल बाद सोनाक्षी ने मुस्लिम धर्म को लेकर दिया बयान, जहीर और माता-पिता के व्यवहार पर की बात
बॉलीवुड
Sonakshi Sinha react Marriage into Muslim religion

फैंस को पसंद आया मलाइका और अर्जुन का मिलना (Malaika Arora Arjun Kapoor Video)

अर्जुन और मलाइका के बीच ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के लिए ऐसी इज्जत और दोस्ती रखना, उनके फैंस को खुश कर गया और कमेंट की लाइन लग गई। एक यूजर ने लिखा, "वाह भाई काफी समय बाद साथ में दिखे, अच्छा लग रहा है।" दूसरे ने लिखा, "आप दोनों एक-दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो।" तीसरे ने लिखा, "मलाइका और अर्जुन का बॉन्ड ब्रेकअप के बाद भी शानदार है।" एक अन्य ने लिखा कि काश आप दोनों एक बार फिर साथ आ जाओ।

'मुझे कोई पछतावा नहीं' (Malaika Arora Arjun Kapoor Breakup)

बता दें, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में मलाइका ने अपनी निजी जिंदगी के फैसलों पर बात की थी। उन्होंने कहा था, "मुझे लगता है कि मेरे जो भी फैसले रहे हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी को एक आकार दिया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूं। तलाक और ब्रेकअप के बाद भी मेरा प्यार से विश्वास नहीं उठा है। मैं कभी भी सच्चे प्यार पर हार नहीं मानूंगी। मैं प्यार के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि कहां एक सीमा बनानी है।"

ये भी पढ़ें

वो फिल्म जिसे फ्लॉप समझकर स्टार्स ने लौटा दी थी फीस, रिलीज होते ही मूवी ने रचा इतिहास, 19 साल बाद खुलासा
बॉलीवुड
Bollywood Movies

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

23 Sept 2025 08:15 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ब्रेकअप के लंबे अरसे बाद मिले मलाइका और अर्जुन, एक-दूसरे को लगाया गले, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.