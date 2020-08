Mahesh Bhatt ने दी Jiha Khan की मां को चुप रहने की धमकी, बोलें- 'चुप रहो वरना तुम्हें भी सुला देंगे!'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत ( Sushant Singh Rajput Death ) को हुए पूरे दो महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी जांच में जुटी पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। केस में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। कई बड़ी हस्तियों के बयान के सामने आ रहे हैं। जो काफी चौंका देने वाले हैं। बावजूद इसके अभी तक सुशांत के सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर सीबीआई जांच ( Justice For Sushant Singh Rajput ) की मांग बढ़ती ही जा रही है। इस बीच अब एक्ट्रेस जिया खान ( Jiha Khan ) की मां राबिया खान ( Rabia Khan ) ने सुशांत की मौत को मर्डर बताया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने सुशांत के लिए न्याय मांगते हुए सीबीआई जांच ( Rabia Khan Want CBI investigation for Sushant ) की मांग की है।

दरअसल, दिवंगत अभिनेत्री की मां राबिया खान ( Rabia Khan ) ने एक न्यूज़ चैनल को साक्षात्कार देते समय कई बड़ी बाते कहीं। जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) के बारें में बात करते हुए उन पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि- "जिस वक्त जिया का निधन हो गया था। उस समय अंतिम संस्कार में महेश भट्ट भी पहुंचे थे। उन्होंने उनसे चुप रहने के लिए कहा था। साथ ही कहा कि जिया काफी डिप्रेशन में थी। राबिया ने महेश भट्ट की बातों को नकारते हुए कहा कि उनकी बेटी तनाव में नहीं थी। जिसके बाद महेश भट्ट ने उनसे कहा कि तुम चुप रहो वरना तुम्हें भी सुला देंगे। जिया की मां ने यह भी बताया कि यह बात उन्होंने सबके सामने कही थी। जिसे सुनकर अंतिम संस्कार में आए लोग भी हैरान हो गए थे।"

दिवंगत अभिनेत्री जिया खान ( Jiha Khan Mother) की मां का कहना है कि 'सुशांत और जिया की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) में एक बात बिल्कुल सामान है। दोनों को ही प्यार के जाल में फंसाया गया है और बाद में मार दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि जब उन्होंने सुशांत की मौत की खबर सुनी थी। तभी वह समझ गईं थीं कि यह सुसाइड नहीं मर्डर ( Sushant Singh Rajput Murder ) है। साथ ही वह पहली शख्स थीं जिन्होंने सुशांत की मौत को सबसे पहले मर्डर बताया था। वह चाहती हैं कि अभिनेता को न्याय मिलना चाहिए और सीबीआई जांच ( CBI Investigation for Sushant Singh Rajput ) जरूर होनी चाहिए। बता दें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग और भी तेज हो गई है। फिलहाल, ईडी ( ED Investigate Rhea And Her Family ) इस केस में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है।