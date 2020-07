Amitabh Bachchan-Abhishek Bachchan के लिए ट्वीट करना Juhi Chawla को पड़ा महंगा, जमकर होने लगीं ट्रोल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस(Coronavirus) का कहर पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुका है जिसमें आम आदमी से लेकर राज घराने के लोगों का बच पाना भी मुश्किल हो रहा है अब कोरोना का असर बॉलीवुड सेलेब्स की बीच भी देखने को मिल रहा है। जिसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Abhishek Bachchan Corona Positive) का परिवार के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने के खबर सामने आते ही करीब 54 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। बच्चन परिवार (Bachchan family Corona Positive) के कोराना से संक्रमित होने की खबर फैलते ही लोग उनके स्वास्थ्य होने की दुआ मांग रहे है इसी बीच एक्ट्रेस जूही चावला (Actress Juhi Chawla Tweet)ने एक ट्वीट किया। लेकिन वो पोस्ट करके वक्त ऐसी गलती कर बैठीं कि यूजर्स के ट्रोल का शिकार हो गई। जूही चावला ने ट्वीट कर लिखा कि अमित जी अभिषेक और आयुर्वेद जल्दी ठीक हो जाएंगे देखिएगा।

जूही चावला (Juhi Chawla Tweet)जो बात लिखना चाह रही थी लोग उनकी बात को समझ नही सके उन्हें ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि ट्रोल होने के बाद जूही को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और बाद में दोबारा एक और ट्वीट लिखते हुए कहा- कि (Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, daughter Aaradhaya Covid 19 positive) अमितजी, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या, आप सभी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगते हैं। मेरे इससे पहले वाले ट्वीट में कोई गलती नहीं थी। जब मैंने आयुर्वेद लिखा तो वहां उसका मतलब था कि प्राकृति आप सभी को जल्द ठीक करेगी।

Amitji, Abhishek, Aishwarya & Aaradhya... Our heartfelt best wishes for your speedy recovery 🙏 My earlier tweet was not a typo, I meant , when I wrote , Ayurveda , that with Nature's Grace , it will help to recover fast . 🙏😇🌿⭐️@SrBachchan @juniorbachchan