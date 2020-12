Juhi Chawla ने मुंबई एयरपोर्ट पर खोया महंगा डायमंड इयररिंग, ढूंढने वाले को देंगी बड़ा पुरस्कार

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) की हाल ही में डायमंड इयररिंग (Diamond Earring) खो गई है। जिसके चलते वो काफी परेशान हैं। जूही ने अपने ट्विटर (Juhi Chawla Twitter) पर इस बात की जानकारी दी और लोगों से मदद मांगी है क्योंकि उनका झुमका मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai airport) पर खोया है। जूही पिछले 15 सालों से इस डायमंड इयररिंग को पहन रही हैं। जूही ने कहा कि अगर कोई उनकी कान की डायमंड बाली ढूंढ देगा तो बेहद खुश हो जाएंगी। साथ ही ढूंढने वाली शख्स को वो इनाम भी देंगी। इनाम का नाम सुनते ही लोगों ने उनकी मदद करने के लिए कहा है। जूही इंतजार कर रही है कि उनकी डायमंड इयररिंग जल्द से जल्द मिल जाए।

जूही चावला के फैंस उनसे बेहद प्यार करते हैं। उनकी फिल्मों और अदा पर लाखों फैंस आज भी मरते हैं। अब जूही के ट्वीट पर फैंस खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जूही का इयररिंग मुंबई एयरपोर्ट पर गुम हुआ है इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। जूही ने ट्वीट कर लिखा- आज सुबह जब मैं अपने सामान के साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 की तरफ आई तो सेक्यूरिटी चेकिंग के दौरान कहीं इयररिंग गिर गया। अगर उसे ढूंढने में कोई मेरी मदद कर सके। तुरंत पुलिस को सम्पर्क कीजिएगा और मैं उस शख्स को कोई गिफ्ट भी दूंगी। उसका मैचिंग पीस मैं शेयर कर रही हूं। मैं इसे पिछले 15 सालों से पहन रही हूं। प्लीज इसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद

Trust me juhiji you will get your earing back soon.... as in past similar thing happen with me and i found it soon🙏🏻but plz reply me within 24 hr u when u get it back🙏🏻