एयरपोर्ट पर घंटों तक लोगों की बीच फंसी रही एक्ट्रेस Juhi Chawla, प्रशासन को इंतजामों के लिए खूब लातड़ा

नई दिल्ली। गुज़रे जमाने की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस जूही चावला ( Juhi Chawla ) बेशक फिल्मों से दूरी बना चुकी हो, लेकिन वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वह अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ दिलचस्प चीज़ें पोस्ट करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले जूही ने एक वीडियो पोस्ट किया था। जो कि अब काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही हैं। जिसमें वह कोरोनावायरस के बीच एयरपोर्ट का हाल दिखा रही हैं।

Request the Airport and Govt authorities to IMMEDIATELY deploy more officials and counters at the Airport Health clearance ... all passengers stranded for hours after disembarking .. ... flight after flight after flight .....Pathetic , shameful state ..!! @AAI_Official pic.twitter.com/rieT0l3M54

अभिनेत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ( Juhi Chawla Twittter Account ) एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें वह एयरपोर्ट की लाइन में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में जूही के आस-पास लोगों की भीड़ जमा हैं। जो लाइन में खड़े हैं। कोरोनावायरस ( coronavirus ) से बचने के लिए सभी लोग चेहरे पर शिल्ड मास्क पहने हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि "वह एयरपोर्ट और सरकारी अधिकारियों से अनुरोध करती हैं कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर हेल्थ क्लीयरेंस में अधिक से अधिक लोगों को तैनाती किया जाए और एक्सट्रा काउंटर लगाए जाएं, प्लेन से उतरने के बाद सभी यात्री घंटों फंसे रहे। दयनीय, शर्मनाक स्थिति है।"

🙈🙈🙈.... Before anything else the CO2 and suffocation might get me ..!!!!! and What about all the plastic pollution .....!?!????? 😡 pic.twitter.com/asOkg0hiuF