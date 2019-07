शाहिद कपूर ने Box Office पर रचा इतिहास, सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी 'कबीर सिंह'!

शाहिद कपूर ( Shahid Kapoor ) के कॅरियर के सबसे सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी 'कबीर सिंह' ( Kabir Singh ) का क्रेज अब भी कायम है। करीब दो हफ्ते पहले रिलीज हुई यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। हाल में मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ें साझा किए। उन्होंने ट्टीट करते हुए बताया कि फिल्म ने कुल 198.95 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं तीसरे हफ्ते में ये फिल्म 'उरी' ( Uri ) के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी चैलेंज करेगी

#KabirSingh will cruise past ₹ 200 cr mark today [Day 13]... Will challenge *lifetime biz* of #Uri [in Week 3] and emerge the highest grossing #Hindi film of 2019... [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr, Tue 8.31 cr. Total: ₹ 198.95 cr. India biz. — Taran Adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2019

तरण ने लिखा, #KabirSingh will cruise past ₹ 200 cr mark today [Day 13]... Will challenge *lifetime biz* of #Uri [in Week 3] and emerge the highest grossing #Hindi film of 2019... [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr, Tue 8.31 cr. Total: ₹ 198.95 cr. India biz.

#KabirSingh continues to sparkle... Occupancy/footfalls on [second] Tue indicates it’s poised for a fantastic Week 2 total [₹ 80 cr +/-]... Will set a new benchmark today [Wed]: First *A-certified* #Hindi film to cross ₹ 200 cr mark. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2019

वहीं तरण ने एक और ट्टीट करते हुए बताया कि इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते 80 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई की। इसके साथ ही यह A-certified फिल्मों में 200 करोड़ रुपए बनाने वाली पहली फिल्म बन जाएगी। उन्होंने बताया, #KabirSingh continues to sparkle... Occupancy/footfalls on [second] Tue indicates it’s poised for a fantastic Week 2 total [₹ 80 cr +/-]... Will set a new benchmark today [Wed]: First *A-certified* #Hindi film to cross ₹ 200 cr mark.

बदला' के बाद सुजोय घोष करेंगे डिजिटल डेब्यू, Netflix की वेब सीरिज Typewriter में करेंगे धमाका