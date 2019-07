'बदला' के बाद सुजोय घोष करेंगे डिजिटल डेब्यू, Netflix की वेब सीरिज Typewriter में करेंगे धमाका

सुजोय घोष ( Sujoy Ghosh ) इंडस्ट्री में आउट ऑफ द बॉक्स फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म कहानी और 'बदला' ( Badla ) से ये चीज बखूबी साबित की है। दोनों ही फिल्मों की कहानी एक्टिंग और सोच से परे एंडिंग ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब सुजोय घोष डिजिटल वर्ल्ड में भी डेब्यू करने जा रहे हैं।

#Kahaani and #Badla director Sujoy Ghosh attempts his first digital series... First look poster of #Typewriter... Features a young cast... Streams on Netflix from 19 July 2019. pic.twitter.com/GgBoZJq5qT