परिवार संग वक्त बीता रही हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत काम के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। अक्सर कंगना को हर मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी के साथ सोशल मीडिया पर रखते हुए देखा गया है। जिसकी वजह से अक्सर उन्हें ट्रोलिंग और अलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। वहीं कंगना अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार की भी तस्वीरें और वीडियोज अपने फैंस संग शेयर करती रहती हैं। इस बार भी कंगना ने अपने परिवार संग बिताए कुछ खूबसूरत पलों की झलक अपने फैंस को दिखाई है। जिसे खूब पसंद किया जा रहा है।

Most challenging during covid was the isolation, it was lovely meeting friends and relatives today in manali , going to meet grandma tommorow in mandi - Kangana Ranaut pic.twitter.com/z39cEl8IrF