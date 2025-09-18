Kalki 2898 AD Sequel से दीपिका पादुकोण को प्रोड्यूसर्स ने किया बाहर, बताया बड़ा कारण

Kalki 2898 AD Sequel Deepika Padukone Remove: प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' साल 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके पहले पार्ट के बाद से ही फैंस दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे थे। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अहम भूमिका निभाई थी लोगों को उनकी एक्टिंग भी शानदार लगी थी, दर्शक उन्हें फिल्म के सीक्वल में भी देखना चाहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिल्म से प्रोड्यूसर्स ने दीपिका को बाहर कर दिया है। साथ ही इसका कारण भी बताया है।
फिल्म के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "ये ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट की जाती है कि दीपिका पादुकोण Kalki 2898 AD के अपकमिंग सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए और Kalki 2898 AD जैसी फिल्म ज्यादा कमिटमेंट की हकदार है। हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"
दीपिका पादुकोण के हाथ से लगातार दो फिल्में निकल गई हैं। पहले स्पिरिट में भी वो प्रभास के साथ नजर आने वाली थी और अब कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से भी उन्हें बाहर कर दिया दिया है। वहीं, पिछले कुछ समय पहले संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लीक करने के आरोप लगाया था।
बता दें, मेकर्स के पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं। वह दीपिका को बैक टू बैक दो तेलुगू फिल्मों से निकाले जाने पर परेशान हैं और जवाब मांग रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "स्पिरिट के बाद, दीपिका पादुकोण को तेलुगु इंडस्ट्री की एक और बड़े बजट की फिल्म से हटाया गया। इन रिमूवल के पीछे की असली कहानी क्या है?" दूसरे ने लिखा, "अब कौन करेगा उन्हें रिप्लेस?" एक अन्य ने लिखा, "क्या इतना ही रोल था दीपिका का फिल्म में?"