बॉलीवुड

Kalki 2898 AD Sequel से दीपिका पादुकोण को प्रोड्यूसर्स ने किया बाहर, बताया बड़ा कारण

Kalki 2898 AD Sequel Deepika Padukone Remove: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सुपरहिट फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से दीपिका को बाहर कर दिया गया है और इसका असली कारण भी बताया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 18, 2025

Kalki 2898 AD Sequel Deepika Padukone Remove
'कल्कि 2898 एडी' की एक्स से ली गई तस्वीर

Kalki 2898 AD Sequel Deepika Padukone Remove: प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' साल 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके पहले पार्ट के बाद से ही फैंस दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे थे। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अहम भूमिका निभाई थी लोगों को उनकी एक्टिंग भी शानदार लगी थी, दर्शक उन्हें फिल्म के सीक्वल में भी देखना चाहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिल्म से प्रोड्यूसर्स ने दीपिका को बाहर कर दिया है। साथ ही इसका कारण भी बताया है।

दीपिका पादुकोण हुई कल्कि 2898 एडी से बाहर (Kalki 2898 AD Sequel Deepika Padukone Remove)

फिल्म के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "ये ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट की जाती है कि दीपिका पादुकोण Kalki 2898 AD के अपकमिंग सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए और Kalki 2898 AD जैसी फिल्म ज्यादा कमिटमेंट की हकदार है। हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

हत्यारन एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड से करवाई भाई की हत्या, अधजले शव की खुली थी आंखे, पुलिस भी रह गई थी सन्न
टॉलीवुड
Actress shanaya Katwe murder her brother

मेकर्स ने किया ऑफिशियली ऐलान

दीपिका पादुकोण के हाथ से लगातार दो फिल्में निकल गई हैं। पहले स्पिरिट में भी वो प्रभास के साथ नजर आने वाली थी और अब कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से भी उन्हें बाहर कर दिया दिया है। वहीं, पिछले कुछ समय पहले संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लीक करने के आरोप लगाया था।

दीपिका पादुकोण की कल्कि फिल्म की एक झलक (Photo Source- X)

दीपिका हो चुकीं है 2 तेलुगु फिल्मों से बाहर

बता दें, मेकर्स के पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं। वह दीपिका को बैक टू बैक दो तेलुगू फिल्मों से निकाले जाने पर परेशान हैं और जवाब मांग रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "स्पिरिट के बाद, दीपिका पादुकोण को तेलुगु इंडस्ट्री की एक और बड़े बजट की फिल्म से हटाया गया। इन रिमूवल के पीछे की असली कहानी क्या है?" दूसरे ने लिखा, "अब कौन करेगा उन्हें रिप्लेस?" एक अन्य ने लिखा, "क्या इतना ही रोल था दीपिका का फिल्म में?"

Published on:

18 Sept 2025 01:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Kalki 2898 AD Sequel से दीपिका पादुकोण को प्रोड्यूसर्स ने किया बाहर, बताया बड़ा कारण

