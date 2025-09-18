Kalki 2898 AD Sequel से दीपिका पादुकोण को प्रोड्यूसर्स ने किया बाहर, बताया बड़ा कारण

Kalki 2898 AD Sequel Deepika Padukone Remove: प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' साल 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके पहले पार्ट के बाद से ही फैंस दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे थे। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अहम भूमिका निभाई थी लोगों को उनकी एक्टिंग भी शानदार लगी थी, दर्शक उन्हें फिल्म के सीक्वल में भी देखना चाहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिल्म से प्रोड्यूसर्स ने दीपिका को बाहर कर दिया है। साथ ही इसका कारण भी बताया है।