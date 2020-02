डोनाल्ड ट्रंप को ताजमहल ले जाने पर भड़के बॉलीवुड डायरेक्टर, बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना

नई दिल्ली | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत के दो दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में उन्हें लेकर काफी हलचल मची हुई है, वहीं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाले बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर कमाल आर खान अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उनकी बेटी इवांका ट्रंप और दामाद भी होंगे। 11.40 बजे वो गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे जहां पीएम मोदी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक 22 किमी. का रोड शो करेंगे जिसमें 28 राज्यों की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। इसके बाद वो आगरा के ताजमहल का दीदार भी करने जाएंगे। इसी बात पर कमाल (Kamaal R Khan) ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है।

I really can’t understand, why pm modi Ji does want to show #TajMahal to #Trump which was built by a #Mughal, while #BJP considers #Mughals enemies of #Bhakts! #TrumpIndiaVisit