इस बॉलीवुड एक्टर ने फेसबुक और ट्विटर को लेकर कही ये बड़ी बात, यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान आए दिन किसी ना किसी पर टिप्पणी कर सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव भी रहते हैं। अब उनका एक ट्वीट सुर्खियों में बना हुआ है। कमाल आर खान ने अपने ट्विटर पर सरकार के नए नियम लागू होने की बात कही है। उनका ये ट्वीट यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

Government is going to introduce new social media rules on January 15, 2020 and According to new rules all the accounts on #Facebook and #Twitter might be connected with #AdharCard . It’s really good decision. I am loving it.

[MORE_ADVERTISE1][MORE_ADVERTISE2]

कमाल आर खान ने ट्वीट कर लिखा- सरकार 15 जनवरी 2020 से सोशल मीडिया के लिए नए नियम लागू करने वाली है और इस नए नियम के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर के सभी यूजर्स को अपना एकाउंट आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ सकता है। कमाल ने इस फैसले को बहुत अच्छा बताया और सहमत होने की बात कही। कमाल आर खान के इस ट्वीट पर फैंस अपने मजेदार रिएक्शन्स दे रहे हैं।

That was a time when people were taking photos with #SRK and today he himself is running behind the stars to take photo with them. Anything can happen. Nothing is permanent in this world.😋 pic.twitter.com/p1Gf9wZeRa