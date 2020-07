सेलेब्स को ट्रोल करने वाले Kamaal R Khan को Hansal Mehta और Manoj Bajpayee से मिली धमकी

नई दिल्ली | बॉलीवुड डायरेक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) आए दिन किसी ना किसी बॉलीवुड स्टार या राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। सेलेब्स को लेकर विवादित ट्वीट और वीडियो बनाने में केआरके (KRK controversial tweets) हमेशा आगे रहते हैं। हाल ही में सुशांत के निधन के बाद भी उन्होंने लगातार कई पोस्ट कर स्टारकिड्स को आड़े हाथों लिया (KRK tweet on Sushant Singh Rajput) था। केआरके को उनके ट्वीट्स के लिए कई बार लताड़ भी लगाई जा चुकी है। कुछ यूजर्स उन्हें सपोर्ट करते थे तो कुछ उन्हें ट्रोल (Kamaal R Khan trolled) करते हैं। हाल ही में केआरके अपनी इसी हरकत के चलते फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) के निशाने पर आ गए हैं।

Mr Virus 🦠 Hansal Mehta supporter of naxalites, Tukde Tukde Gang, Award Wapsi Gang, has blocked us and still tweeting about us. Now we will release one review about him every week in July 2020!

कमाल आर खान और हंसल मेहता में सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ (Kamaal R Khan Hansal Mehta twitter war) चुकी है। कुछ दिन पहले केआरके ने ट्वीट करके कहा था कि वो जल्द ही हंसल मेहता और मनोज वाजपेयी को लेकर रिव्यू करेंगे (KRK tweet on Hansal Mehta)।

उन्होंने लिखा- हंसल और मनोज पर मेरा रिव्यू जल्द आ रहा है। वो यही डिजर्व करते हैं। प्लीज इसे सुनने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे पेज पर ट्वीट करके हंसल मेहता को एक वायरस बता दिया था। जिसके बाद हंसल मेहता का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने केआरके को करारा जवाब दिया।

Don't you dare mess with me. I will not take any slander or abuse lying down. Your bullying will not work with me. Your filth can neither make nor break me. Stay away. Consider this a warning. https://t.co/98XXybWKmx