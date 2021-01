श्रुति हासन ने दिया हेल्थ अपडेट, कमल हासन के पैर की हुई सर्जरी

साउथ स्टार कमल हासन के पैर की हाल ही में सर्जरी हुई है। इस बात की जानकारी उनकी बेटी अभिनेत्री श्रुति हासन ने सोशल मीडिया पर हेल्थ अपडेट देते हुए दी है। अभिनेत्री का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने बताया कि कमल हासन चार-पांच दिन में घर वापस लौट आएंगे।

जानकारी के अनुसार कमल हासन के पैर की सर्जरी श्री रामचंद्र हॉस्पिटल में 19 जनवरी को हुई। दरअसल, अभिनेता का कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था।जिसके चलते उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी, इस बारे में हेल्थ अपडेट देते हुए श्रुति हसन ने लिखा, "हम आपके भारी समर्थन, प्रार्थना और हमारे पिता के बारे में चिंता के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, हम आप सभी को सूचित करने के लिए खुश हैं कि सर्जरी एक सफलता थी, श्री रामचंद्र अस्पताल में आज सुबह उनके पैर पर सर्जरी की गई, जो डॉक्टर जेएसएन मूर्ति के साथ आर्थोपेडिक श्योरगन डॉक्टर मोहन कुमार ने की है। डाक्टरों, अटैंडीज और अस्पताल प्रबंधन हमारे पिता की देखभाल कर रहे हैं और वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। आप सभी को दिल से सभी प्रार्थना के लिए धन्यवाद।"

इससे पहले कमल हासन ने अपने ऑफिशल टि्वटर हैंडल से एक लेटर के माध्यम से प्रशंसकों को सर्जरी के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले एक दुर्घटना के बाद उनके पैर की सर्जरी हुई थी, उस सर्जरी को जारी रखते हुए मुझे अनुवर्ती सर्जरी से गुजरना पड़ता था। डॉक्टरों ने मुझे अब तक आराम करने की सलाह दी थी।" वर्क फ्रंट की बात करें तो कमल हासन केे पास दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें शंकर की इंडियन टू और लोकेश कंगराज की विक्रम शामिल है।

On behalf of @ikamalhaasan here’s an update ! Thankyou for all the ❤️ pic.twitter.com/poySGakaLS