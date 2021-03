परिणीति के बाद अब जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय के समर्थन में आईं काम्या पंजाबी, बोलीं- 'आंखे सब कहती हैं'

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों फूड सर्विड जोमैटो डिलवरी ब्वॉय का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। जिसमें वह डिलीवरी ब्वॉय कामराज पर घर में घुसकर मार-पिटाई करने का आरोप लगा रही थी। वडियो को देखने के बाद जहां लोग कामराज की कड़ी सजा के बात करने लगे थे। वहीं जब कामराज ने उस दिन की अपनी कहानी बताई तब लोगों का नजरिया बदल गया। जहां पहले एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने ट्वीट कर कामराज का सपोर्ट किया। वहीं अब टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी ट्वीट कर कामराज का सपोर्ट किया है।

Well the eyes says it all... i feel #Kamraj the #ZomatoDeliveryGuy is innocent n i hope he gets justice @zomatoin @zomatocare @zomato pls dont let him lose his job 🙏🏻 https://t.co/43kBSE1hd8

काम्या ने ट्वीट कर रखा अपना पक्ष

दरअसल, कुछ समय पहले एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने यूजर के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय कामराज के बारें में कहा कि 'उनकी आंखे सब कहती हैं। उन्हें लगता है कि जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय कामराज बिल्कुल निर्दोष हैं। काम्या ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में कामराज को जस्टिस मिलेगा। साथ ही उन्होंने गुजारिश करते हुए कामराज की नौकरी खोने ना देने की भी बात की।' काम्या का यह ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है और सुर्खियां बंटोर रहा है।

Zomato India - PLEASE find and publicly report the truth.. If the gentleman is innocent (and I believe he is), PLEASE help us penalise the woman in question. This is inhuman, shameful and heartbreaking .. Please let me know how I can help.. #ZomatoDeliveryGuy @zomato @zomatoin