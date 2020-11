Kangana Ranaut ने मुंबई पुलिस के समन का दिया जवाब, कहा- अभी भाई की शादी में बिजी हूं नहीं आ पाऊंगी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का विवादों से पुराना नाता रहा है। बॉलीवुड से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक से उन्होंने पंगा लिया हुआ है। कंगना एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो ना सिर्फ बेबाकी से बोलती हैं बल्कि कई बार निडरता से उसका प्रमाण भी रखती हैं। अपने इसी बेबाक अंदाज के कारण कंगना मुसीबत में भी फंसी हुई हैं। उनके कुछ ट्वीट्स के चलते उनपर राजद्रोह का आरोप लगा है। हाल ही में कंगना को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने दोबारा समन भेजे थे और उन्हें 10 नवंबर तक पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया था। लेकिन कंगना और उनकी बहन रंगोली (Rangoli Chandel) ने एक बार फिर भाई की शादी का हवाला देकर अभी इसे टाल दिया है।

कंगना के भाई की शादी 10 नवंबर को है और उसी दिन उन्हें पेश होने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। लेकिन एक्ट्रेस ने भाई के शादी को कारण बताते हुए अभी इससे इंकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंगना ने कहा है कि वो अभी 10 तारीख तक पेश नहीं हो सकती हैं क्योंकि उनके भाई की शादी है। बता दें कि कंगना और रंगोली पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई को लेकर भड़काऊं बयान दिया है और छवि खराब करने की कोशिश की है। कंगना पर कई एफआईआर दर्ज हैं। जिसमें उनपर ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए साम्प्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। इसके अलावा कंगना पर किसान के विरोध में ट्वीट करने का भी आरोप है।

Aksht’s face in this picture making me nostalgic, growing up I bullied him, I was always up to something and willingly/unwillingly he played my perfect partner in crime, today my little Bholu is a grown up man and those wonderful years of childhood just feel like yesterday ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/dD2Qegl0Gy