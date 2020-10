कंगना रनौत उड़ाएगी लड़ाकू विमान, शेयर किया यह वर्कशॉप वीडियो

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फिल्म तेजस में लड़ाकू विमान उड़ाते नजर आएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस के लिए हुई एक वर्कशॉप का वीडियो शेयर किया है। जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आज टीम तेजस ने वर्कशॉप शुरू की, टैलेंटेड डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा और हमारे कोच विंग कमांडर अभिजीत गोखले के साथ वर्कशॉप की शुरुआत करके बहुत खुशी हुई।"

आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपकमिंग फिल्म तेजस की तैयारी शुरू कर दी है। वह काफी उत्साहित हैं। उन्होंने अपनी इस फिल्म पर काम करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उसमें उनके साथ डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा और विंग कमांडर अभिजीत गोखले भी नजर आ रहे हैं। दरअसल फिल्म तेजस में कंगना रनौत एक फाइटर पायलट के किरदार में नजर आएगी।इंडियन एयर फोर्स साल 2016 में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल करने वाली देश की पहली डिफेंस फोर्स थी। यह फिल्म इसी ऐतिहासिक घटना से प्रेरित होकर बनाई जा रही है।

Today team #Tejas started workshops, very pleased to start work with super talented director Sarvesh Mewara ⁦@sarveshmewara1⁩ and our coach Wing Commander Abhijeet Gokhale.... 🙏⁦@RonnieScrewvala⁩ ⁦@RSVPMovies⁩ pic.twitter.com/8MoBtG1qlM